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Зеленський відвідає Австрію: ЗМІ назвали дату
Президент України відвідає Австрію. Ймовірно, його візит відбудеться в середині червня.
Президент України Володимир Зеленський може відвідати з офіційним візитом Австрію 16 червня.
Про це повідомило видання Heute з посиланням на власні джерела.
За даними медіа, що український президент зустрінеться з найвищими представниками уряду Австрії. Зокрема, має відбутися зустріч з федеральним президентом Александером Ван дер Белленом та міністрами всіх партій.
Нагадаємо, в Австрії 3 березня склав присягу новий канцлер країни, представник правої Австрійської народної партії (АНП) Крістіан Штокер.
Він очолив уряд, до якого вперше увійшли представники трьох партій — АНП, Соціал-демократичної партії та ліберальної NEOS.
Коаліцію вдалося сформувати лише з другої спроби після перемоги ультраправої Австрійської партії свободи на виборах у вересні.
19 травня повідомлялося, що Австрія не виключає своєї участі в потенційній миротворчій місії в Україні, однак це питання залежатиме від мандата місії.