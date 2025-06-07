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- Війна
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Втрати Росії станом на 7 червня: Генштаб оновив дані
Російські війська активно втрачають і техніку. За добу знищено 15 їхніх танків та 56 артсистем.
Станом на ранок 7 червня ЗСУ знищили 995 030 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1120 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
особового складу ‒ близько 995 030 (+1120) осіб,
танків ‒ 10904 (+15) од,
бойових броньованих машин ‒ 22737 (+52) од,
артилерійських систем – 28850 (+56) од,
РСЗВ – 1410 (+4) од,
засоби ППО - 1181 (+1) од,
літаків – 413 (+0) од,
гелікоптерів – 337 (+1) од,
БпЛА оперативно-тактичного рівня – 39493 (+300),
крилаті ракети ‒ 3308 (+37),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 51079 (+166) од,
спеціальна техніка ‒ 3908 (+1).
Нагадаємо, аналітики CSIS оприлюднили нові цифри втрат РФ і України у війні. За їхніми даними, вже цього літа кількість втрат особового складу російської армії може сягнути мільйона. В обох сторін наразі зафіксовано приблизно 1,4 мільйона втрат.