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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Втрати Росії станом на 7 червня: Генштаб оновив дані

Російські війська активно втрачають і техніку. За добу знищено 15 їхніх танків та 56 артсистем.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Втрати армії РФ.

Втрати армії РФ. / © Associated Press

Станом на ранок 7 червня ЗСУ знищили 995 030 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1120 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу ‒ близько 995 030 (+1120) осіб,

  • танків ‒ 10904 (+15) од,

  • бойових броньованих машин ‒ 22737 (+52) од,

  • артилерійських систем – 28850 (+56) од,

  • РСЗВ – 1410 (+4) од,

  • засоби ППО - 1181 (+1) од,

  • літаків – 413 (+0) од,

  • гелікоптерів – 337 (+1) од,

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 39493 (+300),

  • крилаті ракети ‒ 3308 (+37),

  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

  • підводні човни - 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн – 51079 (+166) од,

  • спеціальна техніка ‒ 3908 (+1).

Нагадаємо, аналітики CSIS оприлюднили нові цифри втрат РФ і України у війні. За їхніми даними, вже цього літа кількість втрат особового складу російської армії може сягнути мільйона. В обох сторін наразі зафіксовано приблизно 1,4 мільйона втрат.

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