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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
91
Час на прочитання
3 хв

День ангела 7 червня: кого та як вітати з іменинами

7 червня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 7 червня, день ангела

Який сьогодні, 7 червня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 7 червня

7 червня 2025 року привітайте з іменинами Антона, Афанасія, Богдана, Валентина, Василя, Віктора, Володимира, Гната, Григорія, Івана, Лева, Михайла, Миколу, Олександра, Павла, Петра, Степана, Тараса, Валерію, Зінаїду, Марію, Сюзанну.

Антон — латинське походження, означає “вступати в бій”. В дитинстві схильний до творчості, чутливий. В дорослому віці стає пристрасним, працьовитим.

Афанасій — давньогрецьке ім’я, перекладається як “безсмертний”. В дитинстві неквапливий, старанний. В дорослому віці стає дружелюбним, товариським.

Богдан — старослов’янське коріння, тлумачиться як “Богом даний”. В дитинстві доброзичливий, творчий. В дорослому віці стає самовпевненим, безкорисливим.

Валентин — латинське походження, означає “здоровий”. В дитинстві веселий, дещо жіночний. В дорослому віці стає справжнім філософом, зануреним у себе.

Василь — давньогрецьке ім’я, перекладається як “цар”. В дитинстві оптиміст, життєлюб. В дорослому віці стає доброзичливим, врівноваженим.

Віктор — латинське коріння, тлумачиться як “перемога”. В дитинстві цілеспрямований, завзятий. В дорослому віці стає вразливим, добродушним.

Володимир — старонімецьке походження, означає “велика сила”. В дитинстві посидючий, спокійний. В дорослому віці стає товариським, завжди допоможе.

Гнат — латинське ім’я, перекладається як “вогненний”. В дитинстві веселий оптиміст. В дорослому віці стає впевненим у собі, часто змінює професії.

Григорій — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “бадьорий”. В дитинстві дбайливий, впевнений. В дорослому віці стає імпульсивним, дещо зухвалим.

Іван — давньоіудейське походження, означає “милість Божа”. В дитинстві відповідальний, тихий. В дорослому віці стає розважливим, неквапливим.

Лев — латинське ім’я, перекладається як “цар звірів”. В дитинстві любить хвастощі. В дорослому віці стає вразливим, чутливим.

Михайло — давньоєврейське коріння, тлумачиться як “хто як Бог”. В дитинстві вихований, добрий. В дорослому віці стає чесним, справедливим.

Микола — давньогрецьке походження, означає “переможець народів”. В дитинстві непохитний, спокійний. В дорослому віці стає аналітиком, впертим.

Олександр — давньогрецьке ім’я, перекладається як “захисник”. В дитинстві працьовитий, гарно вчиться. В дорослому віці стає відданим, дружелюбним.

Павло — латинське коріння, тлумачиться як “молодший”. В дитинстві добрий, надійний. В дорослому віці стає працьовитим, цілеспрямованим.

Петро — давньогрецьке походження, означає “скеля”. В дитинстві податливий, чуттєвий. В дорослому віці стає впевненим у собі, завжди всі рішення приймає сам.

Степан — давньогрецьке ім’я, перекладається як “вінець”. В дитинстві легкий, енергійний. В дорослому віці стає товариським, рухливим.

Тарас — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “бунтівник”. В дитинстві неспокійний, має важкий характер. В дорослому віці стає розумним, ввічливим.

Валерія — латинське походження, означає “міцна”. В дитинстві мінлива, непередбачувана. В дорослому віці стає доброю, дружелюбною.

Зінаїда — давньогрецьке ім’я, перекладається як “нащадок Зевса”. В дитинстві енергійна, цілеспрямована. В дорослому віці стає гарним аналітиком, не любить сперечатися.

Марія — давньоєврейське коріння, тлумачиться як “кохана”. В дитинстві завжди всім допомагає. В дорослому віці стає доброю, щирою.

Сюзанна — давньоєврейське походження, означає “водяна лілія”. В дитинстві справжній лідер. В дорослому віці стає тендітною, але енергійною.

День ангела 7 червня — душевні привітання в прозі

День ангела 7 червня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

День ангела 7 червня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поряд, оберігає від негараздів і веде життєвим шляхом до щастя, здоров’я і добробуту. Бажаю світла в душі і гармонії в серці.

***

З днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець дарує тобі сили і натхнення, захищає від усіх бід і допомагає здійснити найзаповітніші мрії. Бажаю радості, миру і тепла на кожен день.

***

Щиро вітаю з днем ангела! Нехай твій ангел завжди буде поруч, підказує правильні рішення і підтримує у складні моменти. Бажаю світлого настрою, міцного здоров’я і безмежного добробуту.

***

З днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе від темряви і дарує світло на шляху. Бажаю радості, удачі і щоб у житті було багато теплих і світлих миттєвостей.

***

Вітаю з днем ангела! Нехай твій охоронець дарує душевний спокій і натхнення, оберігає від неприємностей і веде до гармонії та щастя. Бажаю тобі вірних друзів, добробуту і незмінної удачі.

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Дата публікації
Кількість переглядів
91
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