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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Потери России на 7 июня: Генштаб обновил данные

Российские войска активно теряют и технику. За сутки уничтожены 15 их танков и 56 артсистем.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Потери армии РФ.

Потери армии РФ. / © Associated Press

По состоянию на утро 7 июня ВСУ уничтожили 995 030 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1120 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 995 030 (+1120) человек,

  • танков ‒ 10904 (+15) ед,

  • боевых бронированных машин ‒ 22737 (+52) ед,

  • артиллерийских систем – 28850 (+56) ед,

  • РСЗО – 1410 (+4) ед,

  • средства ПВО - 1181 (+1) ед,

  • самолетов – 413 (+0) ед,

  • вертолетов – 337 (+1) ед,

  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 39493 (+300),

  • крылатые ракеты 3308 (+37),

  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

  • подлодки - 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн – 51079 (+166) ед,

  • специальная техника – 3908 (+1).

Напомним, аналитики CSIS обнародовали новые цифры потерь РФ и Украины в войне. По их данным, уже этим летом количество потерь личного состава российской армии может достичь миллиона. У обеих сторон зафиксировано примерно 1,4 миллиона потерь.

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