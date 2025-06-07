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Потери России на 7 июня: Генштаб обновил данные
Российские войска активно теряют и технику. За сутки уничтожены 15 их танков и 56 артсистем.
По состоянию на утро 7 июня ВСУ уничтожили 995 030 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1120 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
личного состава – около 995 030 (+1120) человек,
танков ‒ 10904 (+15) ед,
боевых бронированных машин ‒ 22737 (+52) ед,
артиллерийских систем – 28850 (+56) ед,
РСЗО – 1410 (+4) ед,
средства ПВО - 1181 (+1) ед,
самолетов – 413 (+0) ед,
вертолетов – 337 (+1) ед,
БпЛА оперативно-тактического уровня – 39493 (+300),
крылатые ракеты 3308 (+37),
корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
подлодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн – 51079 (+166) ед,
специальная техника – 3908 (+1).
Напомним, аналитики CSIS обнародовали новые цифры потерь РФ и Украины в войне. По их данным, уже этим летом количество потерь личного состава российской армии может достичь миллиона. У обеих сторон зафиксировано примерно 1,4 миллиона потерь.