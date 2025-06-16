Зеленський несподівано прибув до Відня – ЗМІ

Володимир Зеленський / © Офіс президента України

Реклама

Президент України Володимир Зеленський прубв з візитом 16 червня до столиці Австрії, Відня. Тут він зустрінеться одразу з низкою високопосадовців.

Про це поввідомляє видання Heute.

За повідомленнями ЗМІ, Зеленський зустрінеться з федеральним президентом Александером Ван дер Белленом, канцлером Крістіаном Штокером та кількома міністрами, зокрема міністром закордонних справ Беате Майнль-Райзінгер. Подробиць щодо цього ні відомство канцлера, ні відомство президента не надали.

Реклама

Місцева поліція також підтвердила виданню візит українського президента.

«З нагоди державного візиту президента України Зеленського 16 червня 2025 року було видано офіційну заборону на територію навколо площі Героїв, яка вже діє», - заявив речник Віденської державної поліції.

До цього повідомлялося, що президентський літак Airbus A319 UR-ABA української державної авіакомпанії Ukraine Air Enterprise о 12:34 за Києвом здійснив посадку у Віденському міжнародному аеропорту Schwechat (VIE).

Зазаначимо, від 3 березня в Австрії новий канцлер. Ним став представник правої Австрійської народної партії (АНП) Крістіан Штокер. Новий уряд країни вперше складається з трьох партій — АНП, Соціал-демократичної партії та ліберальної NEOS.

Реклама

Ще раніше, 19 травня, зʼявилася інформація, що Австрія не виключає своєї участі в можливій миротворчій місії в Україні.