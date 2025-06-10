У МЗС розповіли, чи поїде президент Зеленський на саміт НАТО

Президент Украъни Володиир Зеленський / © Володимир Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський отримав запрошення на саміти НАТО, ЄС та G7.

Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий, передають Новини.LIVE.

«Президент має запрошення на саміт НАТО, ЄС і Групи семи. Буде вирішуватися його участь ближче до подій, все залежить від безпекових умов. Зазвичай на таких самітах відбуваються двосторонні зустрічі. Ми над цим і працюємо», — сказав він.

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Речник зазначив що, на саміті НАТО потрібна не тільки участь України, а й сильні рішення.

«Для нас як для держави важлива наповненість цієї зустрічі. Нам важливо, щоб за підсумками саміту був сигнал сили і єдності, а тому числі щодо України. Зараз іде робота, щоб вийти на ці рішення. Від цього залежить участь України», — сказав речник МЗС.

За його словами на саміт НАТО без України неможливий, бо війна Росії й України є безпековим викликом, що стоїть перед Альянсом.

Він вважає, що НАТО має вже зараз проєктувати силу, якщо хоче стримувати російську агресію і продемонструвати Путіну, що подальший напад на Альянс не вдасться.

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«Альянс має проєктувати силу, бо ці рішення читають у Москві», — сказав Тихий.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ ширилась інформація, що США виступають проти запрошення президента України Володимира Зеленського на саміт НАТО в Гаазі.

Проте, державний секретар США Марко Рубіо спростував ці чутки.