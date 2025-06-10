В МИД рассказали, поедет ли президент Зеленский на саммит НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

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Президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение на саммиты НАТО, ЕС и G7.

Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий, передают Новости.LIVE.

«Президент имеет приглашение на саммит НАТО, ЕС и Группы семи. Будет решаться его участие ближе к событиям, все зависит от условий безопасности. Обычно на таких саммитах проходят двусторонние встречи. Мы над этим и работаем», — сказал он.

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Спикер отметил что, на саммите НАТО нужно не только участие Украины, но и сильные решения.

«Для нас как для государства важна наполненность этой встречи. Нам важно, чтобы по итогам саммита был сигнал силы и единства, а том числе по Украине. Сейчас идет работа, чтобы выйти на эти решения. От этого зависит участие Украины», — сказал спикер МИД.

По его словам на саммит НАТО без Украины невозможен, потому что война России и Украины является вызовом безопасности, стоящим перед Альянсом.

Он считает, что НАТО должно уже сейчас проецировать силу, если хочет сдерживать российскую агрессию и продемонстрировать Путину, что дальнейшее нападение на Альянс не удастся.

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«Альянс должен проектировать силу, потому что эти решения читают в Москве», — сказал Тихий.

Напомним, ранее в СМИ распространялась информация, что США выступают против приглашения президента Украины Владимира Зеленского на саммит НАТО в Гааге.

Однако, государственный секретарь США Марко Рубио опроверг эти слухи