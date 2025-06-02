Украину официально пригласили на саммит НАТО в Гааге - Зеленский

НАТО. / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина получила приглашение на саммит НАТО, который в этом году пройдет в Гааге.

Об этом президент сказал во время онлайн-брифинга.

"У нас была встреча с Генеральным секретарем НАТО, нас пригласили на саммит НАТО. Я думаю, это важно", - отметил Зеленский.

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По его словам, министр иностранных дел Игорь Сибига обсуждает с партнерами инфраструктурные аспекты участия Украины, а также возможные результаты саммита для нашего государства.

Ранее президент Владимир Зеленский провел встречу с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, в ходе которой обсудили усиление оборонных возможностей Украины и подготовку к предстоящему саммиту Альянса.