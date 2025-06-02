Зеленский и генсек НАТО обсудили увеличение дальнобойности ВСУ

Марк Рютте и Владимир Зеленский. / © Офис президента Украины

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Президент Владимир Зеленский провел встречу с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, в ходе которой обсудили усиление оборонных возможностей Украины и подготовку к предстоящему саммиту Альянса.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

"Поблагодарил за надежную поддержку со стороны Альянса", - заявил Зеленский.

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В центре обсуждения были также результаты сегодняшних переговоров в Стамбуле: вопрос обмена пленными, возвращение незаконно вывезенных украинских детей и позиция России, которая в очередной раз отказалась от безусловного прекращения огня.

По словам президента, такой отказ Москвы свидетельствует о необходимости еще большего международного давления: "Только существенное усиление давления может этот отказ изменить".

Отдельное внимание стороны уделили увеличению украинской дальнобойности – ключевому фактору для сдерживания врага и эффективной обороны. Обсудили также следующие дипломатические шаги и предстоящую встречу лидеров стран НАТО в Гааге.

"Важно, чтобы Украина была достойно представлена на саммите. Это будет правильный сигнал России", - подчеркнул Зеленский.

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Также президент Украины Владимир Зеленский готов к личной встрече с российским лидером Владимиром Путиным, однако единственное препятствие этому — отсутствие решимости со стороны РФ.