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Зеленский встретится с Трампом: стало известно, когда состоятся переговоры
Президенты проведут двухстроннюю встречу на полях саммита G7.
Президент Украины Владимир Зеленский встретится с американским лидером Дональдом Трампом на на полях саммита "Большой семерки" 15-17 июня в Канаде.
Об этом пишет сразу ряд СМИ, также о планировании двусторонних встреч сообщают и команды двух лидеров.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила, что у Дональда Трампа запланированы двусторонние встречи с лидерами на полях саммита G7, однако с кем именно не уточняла.
"Белый дом все еще упорно работает над окончательным согласованием этого графика, и мы обнародуем его, как только он у нас появится", - заявила она.
Между тем недавно Владимир Зеленский в разговоре уже с украинскими журналистами подтвердил, что встреча с американским президентом готовится и вскоре состоится.
"Обе команды работают, чтобы мы встретились", - сказал украинский президент.
Недавно также состоялась поездка украинской делегации во главе с первым вице-премьером Юлией Свириденко в Вашингтон, которую руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал первым важным шагом к встрече лидеров
Напомним, что последний раз Дональд Трамп и Владимир Зеленский встречались в Риме перед похоронами Папы Римского Франциска. Тогда состоялся несколькоминутный личный разговор, после которого американский президент едва ли не впервые выступил с критикой в сторону кремлевского диктатора Владимира Путина.