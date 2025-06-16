Путин использует войну между Ираном и Израилем в своих целях

Владимир Путин / © Associated Press

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Российский диктатор Владимир Путин пытается отвлечь мир от своей войны против Украины, предлагая помощь США в посредничестве в войны Израиля и Ирана.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что Путин продолжает изображать Россию как эффективного и необходимого международного партнера для Соединенных Штатов на фоне длительной напряженности между Ираном и Израилем.

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Президент США Дональд Трамп заявил 14 июня, что они с Путиным разговаривали по телефону около часа о продолжающихся израильско-иранских ударах и потратили «намного меньше» времени на разговоры об Украине, чем об Иране. Трамп заявил, что во время разговора он напомнил Путину, что война против Украины должна прекратиться.

"Путин, вероятно, пытается отвлечь от своей продолжающейся агрессивной войны против Украины, предлагая помощь Соединенным Штатам в посредничестве в ситуации на Ближнем Востоке", - отмечают аналитики.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон убежден, что Россия не может быть посредником между конфликтом между Ираном и Израилем, как это предлагает американский президент Дональд Трамп.