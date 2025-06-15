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Курс валют на 16 июня: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Американский доллар упал в цене.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 16 июня. По сравнению с предыдущим днем стоимость доллара США снизилась на 4 копейки и составляет 41,44 гривны.
Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США - 41,44 (-4 коп.)
Курс евро
1 евро - 47,69 (-39 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 11,15 (-11 коп.)
Каким будет курс доллара на следующей неделе
В течение недели, 9-15 июня, на валютном рынке Украины вряд ли возможны какие-либо системные изменения. В настоящее время действует режим "управляемой гибкости".
Как рассказал банкир Тарас Лесовой, текущие курсовые колебания могут происходить как вверх, так и вниз, а разница между курсами будет на уровне статистической погрешности. Основные характеристики валютного рынка на следующей неделе будут следующими:
Коридоры допустимых валютных изменений составят:
на межбанке - 41,4-41,9 грн/доллар и 45,5-47 грн/евро;
на наличном рынке - 41,6-41,8 грн/доллар и 45,5-47 грн/доллар.
Средняя разница между курсами межбанков и наличного рынка составит 0 грн. Между тем, средние недельные курсовые отклонения будут в пределах 1-1,5% от стартового курса недели.
"Итак, в середине июня ситуация на валютном рынке будет соответствовать текущим трендам: без уклонов в сторону существенных курсовых изменений. Изменчивость курсов — предполагаемая, однако такие изменения будут минимальными.
НБУ, как и в предыдущие несколько недель, может применить механизм валютных интервенций, чтобы сбалансировать спрос и предложение, при этом они не превысят 800 млн. долларов.