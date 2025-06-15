Синоптик предупредила о неожиданном изменении погоды в Украине

Прогноз погоды / © Pixabay

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Понедельник, 17 июня, принесет Украине преимущественно теплую, но разную по характеру погоду в зависимости от региона.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

На Правобережье — в западных и части центральных областей — ожидается сухая и солнечная погода. В то же время на Левобережье, в частности в восточных и северо-восточных регионах, возможны дожди.

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Ветер в большинстве областей будет оставаться порывистым. Более спокойная ситуация будет на западе страны, а также в Луганской и Донецкой областях — здесь ветер будет умеренный, без сильных порывов.

Температура воздуха в течение дня в основной части Украины составит +22…+27 градусов. В восточных областях будет немного свежее — от +19 до +22 градусов.

В Киеве понедельник будет теплым и приятным. Прогнозируется от +23 до +25 градусов, без осадков. Солнечная погода будет способствовать активному началу недели.

Существенного повышения температуры в ближайшее время не ожидается. Жара, характерная для лета, будет присутствовать лишь местами на юге страны, где температура воздуха может подняться до +28…+30 градусов.

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В конце недели, в пятницу, 20 июня, возможно кратковременное похолодание. В отдельных регионах температура снизится до +17…+22 градусов.

Напомним, ранее мы писали о том, что в целом июнь 2025 года ожидается теплее, чем обычно