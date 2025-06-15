Синоптикиня попередила про несподівану зміну погоди в Україні

Прогноз погоди / © Pixabay

Реклама

Понеділок, 17 червня, принесе Україні переважно теплу, але різну за характером погоду залежно від регіону.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

На Правобережжі — у західних та частині центральних областей — очікується суха та сонячна погода. Водночас на Лівобережжі, зокрема у східних та північно-східних регіонах, можливі дощі.

Реклама

Вітер у більшості областей залишатиметься поривчастим. Спокійніша ситуація буде на заході країни, а також у Луганській і Донецькій областях — тут вітер буде помірний, без сильних поривів.

Температура повітря протягом дня в основній частині України становитиме +22…+27 градусів. У східних областях буде трохи свіжіше — від +19 до +22 градусів.

У Києві понеділок буде теплим і приємним. Прогнозується від +23 до +25 градусів, без опадів. Сонячна погода сприятиме активному початку тижня.

Суттєвого підвищення температури найближчим часом не очікується. Спека, характерна для літа, буде присутня лише місцями на півдні країни, де температура повітря може піднятися до +28…+30 градусів.

Реклама

Наприкінці тижня, у п’ятницю, 20 червня, можливе короткочасне похолодання. В окремих регіонах температура знизиться до +17…+22 градусів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що загалом червень 2025 очікується теплішим, ніж зазвичай.