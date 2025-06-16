Существенно дорожает мясо: какие продукты при этом дешевеют

Мясо / © Pixabay

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В июне цены на продукты в Украине продолжают меняться, и тенденции достаточно разные, мясо существенно выросло в цене, тогда как овощи нового урожая и куриные яйца, наоборот, дешевеют. В целом индекс борща снизился на 12% за месяц, но все еще остается на 27% выше, чем в прошлом году.

Об этом говорится в обновленном мониторинге Украинского клуба аграрного бизнеса(УКАБ).

Резкое подорожание мяса

Самый заметный рост цен зафиксирован на рынке мяса. Особенно резко подорожала курятина:

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Куриное филе — +11% за месяц (222 грн/кг), +39% за год;

Куриное бедро — +28% (154 грн/кг), +39% за год;

Целая тушка — +25% (110 грн/кг), +42% за год;

Говядина (гуляш) также прибавила в цене — +6% за месяц, до 336 грн/кг (+20% за год).

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Цены на свиной ошеек остались стабильными — 330 грн/кг, однако это все равно на 31% дороже, чем в июне 2023 года.

Аналитики объясняют подорожание курятины ростом стоимости кормов, а говядины — ограниченным предложением на рынке.

Сезонная динамика овощей

На рынке овощей наблюдается сезонная картина: новый урожай дешевеет, а прошлогодняя продукция — дорожает.

Лук репчатый подорожал на 33% — до 40 грн/кг (+32% за год);

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Картофель старый — +10% (38 грн/кг), +33% за год;

А вот новые овощи существенно упали в цене:

Молодая капуста подешевела на 66% — до 25 грн/кг (но все еще +64% к прошлогодней цене);

Огурцы — -18% за месяц, 65 грн/кг (на 11% дешевле, чем в прошлом году);

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Помидоры стабильные — около 99 грн/кг (+12% за год).

Яйца и молочка: цены немного снижаются

Цены на куриные яйца категории С1 за месяц снизились на 5% и составляют в среднем 68,9 грн за десяток. Но в годовом измерении это все еще +79%.

В сегменте молочной продукции также наблюдается умеренное снижение:

Молоко — -2% до 54,3 грн за 900 мл;

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Сливки — -6% до 33,3 грн за 200 г;

Твердый сыр — почти без изменений (+1%) — 631 грн/кг;

Специалисты связывают это с расширением предложения сырья.

Стабильность в бакалее

Цены на бакалейные товары почти не изменились:

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Подсолнечное масло подешевело на 2% до 75,3 грн за 850 мл

Сахар — на 1% до 32,7 грн/кг

Это связывают со стабильным предложением и уравновешенным спросом.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине ожидается подорожание ржаного и ржано-пшеничного хлеба, тогда как стоимость одного из овощей борщевого набора достигла рекордных показателей.

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Как сообщалось ранее, в мае 2025 года уровень инфляции в стране вырос до 15,9% в годовом исчислении — это самый высокий показатель с апреля 2023 года.