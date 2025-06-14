В Украине резко изменилась цена на популярные ягоды

Клубника / © Pixabay

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В Украине фиксируют заметное снижение оптовых цен на клубнику. Причиной стало большое поступление ягод из местных хозяйств, тогда как спрос остается умеренным.

Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Если еще в конце прошлой недели цена на землянику садовую была 110-180 грн за килограмм, то сейчас ее уже можно купить за 90-160 грн. Это на 16% меньше. Однако даже после удешевления земляника стоит в среднем на 64% дороже, чем в прошлом году в этот же период.

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Продавцы также отмечают, что в этом сезоне много ягод не лучшего качества, поэтому ожидают, что цены могут еще упасть уже на следующей неделе.

Напомним, в Украине зафиксировали значительный рост цен на продукты питания. Больше всего подорожали овощи. В то же время эксперты прогнозируют, что в Украине вырастут цены на ржаной и ржано-пшеничный хлеб.