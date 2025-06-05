Подорожают ли продукты в Украине: в НБУ ответили

Продукты / © pixabay.com

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В Украине ожидают меньший урожай в этом году из-за погодных катаклизмов, однако аграрии не смогут поднять цены — ситуацию стабилизирует импорт более дешевой продукции из-за рубежа.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук.

Даже если погодные условия в этом году повторят прошлогодний негативный сценарий, «сдержать продовольственную инфляцию будет значительно легче».

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«Даже в случае худшего сценария, как и в прошлом году, ключевым фактором сдерживания роста цен станет импорт. Продукты будут завозить из соседних стран, где стоимость продукции ниже», — пояснил представитель Нацбанка.

Отмечается, что из-за заморозков в мае пострадали отдельные культуры, в частности косточковые и зерновые, из-за чего урожай может быть меньше ожиданий, обнародованных в апрельском прогнозе НБУ.

Ранее сообщалось, что аномальные весенние заморозки в Украине ударили по плодовым садам, уничтожив часть урожая абрикосов, яблок и голубики.