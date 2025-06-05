Чи здорожчають продукти в Україні: в НБУ відповіли

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В Україні очікують менший урожай цього року через погодні катаклізми, однак аграрії не зможуть підняти ціни — ситуацію стабілізує імпорт дешевшої продукції з-за кордону.

Про це заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

Навіть якщо цьогорічні погодні умови повторять минулорічний негативний сценарій, «стримати продовольчу інфляцію буде значно легше».

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«Навіть у випадку гіршого сценарію, як і торік, ключовим фактором стримування зростання цін стане імпорт. Продукти завозитимуть із сусідніх країн, де вартість продукції є нижчою», — пояснив представник Нацбанку.

Зауважується, що через заморозки у травні постраждали окремі культури, зокрема кісточкові та зернові, через що урожай може бути меншим за очікування, оприлюднені у квітневому прогнозі НБУ. Водночас, поки що ці зміни «не є критичними».

Раніше повідомлялося, що аномальні весняні заморозки в Україні вдарили по плодових садах, знищивши частину врожаю абрикосів, яблук та лохини. Як наслідок, влітку українці можуть отримати менше фруктів за вищою ціною — експерти прогнозують зростання вартості персиків та абрикосів на 20–25%.