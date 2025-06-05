ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
62
Час на прочитання
1 хв

Чи здорожчають продукти в Україні: в НБУ відповіли

Імпорт із країн із нижчою собівартістю виробництва допоможе стримати інфляцію.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Продукти

Продукти / © pixabay.com

В Україні очікують менший урожай цього року через погодні катаклізми, однак аграрії не зможуть підняти ціни — ситуацію стабілізує імпорт дешевшої продукції з-за кордону.

Про це заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

Навіть якщо цьогорічні погодні умови повторять минулорічний негативний сценарій, «стримати продовольчу інфляцію буде значно легше».

«Навіть у випадку гіршого сценарію, як і торік, ключовим фактором стримування зростання цін стане імпорт. Продукти завозитимуть із сусідніх країн, де вартість продукції є нижчою», — пояснив представник Нацбанку.

Зауважується, що через заморозки у травні постраждали окремі культури, зокрема кісточкові та зернові, через що урожай може бути меншим за очікування, оприлюднені у квітневому прогнозі НБУ. Водночас, поки що ці зміни «не є критичними».

Раніше повідомлялося, що аномальні весняні заморозки в Україні вдарили по плодових садах, знищивши частину врожаю абрикосів, яблук та лохини. Як наслідок, влітку українці можуть отримати менше фруктів за вищою ціною — експерти прогнозують зростання вартості персиків та абрикосів на 20–25%.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie