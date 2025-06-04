Як зміняться ціни на пальне в Україні у червні: до чого готуватися водіям

АЗС / © Pixabay

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Українські автозаправні станції знизили ціни на бензин марки А-95. Наразі середня вартість цього пального становить близько 54,54 гривні за літр. Попри те, що в майбутньому заправки теоретично можуть підвищити ціну, експерти вважають, що найближчим часом цього не станеться.

Про це повідомляє Автотема.

За даними Консалтингової групи «А-95», великими мережами бензин розливається у ціновому діапазоні від 49,5 до 57,99 грн за літр. Найдорожчі ціни встановили на заправках WOG, ОККО та Рур група — по 57,99 грн/л, а також Shell — 57,95 грн/л. Найнижчі пропозиції є на АЗС Укр-Петроль — 49,5 грн/л і Авантаж 7 — 49,95 грн/л.

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Аналітики повідомляють, що до кінця поточного тижня (до 8 червня) ціни на бензин залишаться стабільними. Одним із факторів, які могли б вплинути на зростання цін, є ремонт заводу OMV Petrom у Румунії, який є одним із основних постачальників бензину в Україну. Зупинка цього заводу може призвести до дефіциту пального, проте великі мережі, що імпортують якісний спиртовий бензин, не поспішають підвищувати ціни, бо бояться втратити клієнтів.

Крім того, такі мережі змагаються з виробниками менш якісного бензину всередині країни, тому намагаються зберігати конкурентоспроможність за рахунок стабільних цін. Таким чином, для українських водіїв найближчим часом не прогнозується різких змін вартості пального.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що експерти встановили, скільки може проїхати автомобіль із лампочкою рівня пального, яка блимає.

Також ми писали про те, що через заправлення на невелику суму, наприклад 500 грн, у баку часто залишається мало пального. Це призводить до перегріву паливного насоса, корозії форсунок через вологу та засмічення паливної системи сміттям з дна бака. Така експлуатація може викликати дорогий ремонт авто.

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