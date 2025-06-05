Скільки років треба працювати, щоб купити квартиру в Україні

Найдорожче житло у столиці / © Pixabay

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Українцю, щоб купити власне житло, потрібно відкладати всю свою зарплату протягом 5-7 років. Однак у деяких містах цей термін може скоротитися до двох років.

Про це пише видання «РБК-Україна».

Експерти підрахували, скільки років знадобиться жителям обласних центрів України, щоб накопичити на однокімнатну квартиру. Для розрахунку використовували медіанні зарплати та середні ціни на житло на вторинному ринку станом на квітень 2025 року.

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У середньому по країні на купівлю квартири потрібно 5–7 років без додаткових витрат. Ці дані дають змогу оцінити реальну доступність житла в різних регіонах.

Найдоступніша нерухомість — у прифронтових містах, де через бойові дії ціни залишаються найнижчими:

у Херсоні на квартиру можна заробити менш ніж за 2 роки

у Запоріжжі, Миколаєві та Сумах — за 2–3 роки

Найменш доступними залишаються великі міста:

Київ — майже 10 років відкладання зарплати

Львів і Вінниця — приблизно 8 років

В Ужгороді, попри високу вартість оренди, придбати власну квартиру можна, відклавши зарплату за шість років. У Харкові та Дніпрі, де раніше був жвавий ринок нерухомості, на житло знадобиться менше чотирьох років доходів.

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Раніше повідомлялося, що ціни на оренду квартир в Україні продовжують зростати під час повномасштабної війни. Найбільший приріст за останніх півроку відбувся в Одесі — аж на 45%. Також відчутно зросла вартість житла у Дніпрі, Києві та західних областях.

Найдорожчим містом для оренди житла залишається Ужгород, якщо розглядати однокімнатні квартири.