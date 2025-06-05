Українська природа серед війни: на фронті помітили гніздо з неочікуваних матеріалів

На фронті помітили гніздо з неочікуваних матеріалів.

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На Торецькому напрямку бійці батальйону сил підтримки 12-ї бригади НГУ “Азов” виявили незвичне пташине гніздо — його конструкція поєднує гілки з фрагментами використаного оптоволоконного кабелю.

Фото знахідки опублікували на сторінках підрозділу.

Гніздо з оптоволокна / © Полк "Азов"

У бригаді кажуть, що це лише один із багатьох прикладів того, як дика природа адаптується до умов повномасштабної війни. Навіть на позиціях, де щодня точаться запеклі бої, тривають обстріли та працюють дрони, з’являються знаки життя.

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“Це лише один із десятків проявів того, як природа виживає у полум’ї війни. Між сотнями дронів, штурмів, обстрілів і кілометрів випаленої землі”, — зазначили військові.

Нагадаємо, що Росія почала використовувати безпілотні літальні апарати (БпЛА), з’єднані з оператором тонким оптоволоконним кабелем. Ця технологія, яка спочатку здавалася експериментальною, швидко стала серйозною загрозою на полі бою.

Це дозволяє оператору зберігати повний контроль над апаратом навіть в умовах інтенсивної роботи ворожих засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).