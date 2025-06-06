В Украине резко выросли цены на овощ из борщевого набора

Картофель / © Pixabay

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Украинцы сталкиваются с неожиданным подорожанием прошлогоднего картофеля — за неделю его стоимость выросла в среднем на 13%, а по сравнению с прошлым годом — на 24%.

Об этом сообщили аналитики EastFruit.

Сегодня за килограмм прошлогодней клубни приходится отдавать 18-28 грн, тогда как еще недавно цены были значительно ниже.

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Аналитики объясняют резкий рост дефицитом предложения — старых запасов картофеля на рынке почти не осталось, а новый урожай еще не поступил в продажу.

Несмотря на повышение стоимости, спрос на прошлогодний картофель остается стабильно высоким. По сравнению с прошлым годом, нынешние цены на этот продукт выше уже на 24%.

Напомним, эксперты объяснили, что будет с ценами на яйца в Украине.