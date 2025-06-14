Загадка для детей озадачила взрослых: не все могут ее разгадать

Загадка о времени

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На первый взгляд, эта задача для детей кажется элементарной, но она вызвала настоящий ажиотаж в TikTok, поставив в тупик тысячи взрослых.

Об этом пишет Mirror.

Ипотечные брокеры Crawford Mulholland бросили вызов пользователям, попросив их определить «ближайшее время к полуночи» из четырех предложенных вариантов:

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A) 11:55

B) 00:06

C) 11:50

D) 00:03

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Хотя большинство из нас когда-то решали подобные головоломки, эта оказалась не такой уж простой. В комментариях к видео развернулась бурная дискуссия, где мнения разделились.

Почему эта загадка вызвала столько споров?

Многие уверенно выбирали вариант D (00:03), но другие признались, что формулировка вопроса их озадачила. «Почему это так запутано? Я думал, что это будет слишком просто», — прокомментировал один из пользователей. Основная проблема состоит в интерпретации фразы «в ближайшее время к полуночи».

Некоторые утверждали, что варианты A (11:55) и C (11:50) находятся до полуночи по текущему дню, тогда как B (00:06) и D (00:03) уже есть после полуночи. Один из пользователей Reddit привел такое объяснение: «А это 12 часов 5 минут от севера. B — это 23 часа 54 минуты от севера. C — это 12 часов 10 минут от севера. D — это 23 часа 57 минут от севера».

Однако другие заметили, что вопрос не уточняет «до следующего полуночи». Оно лишь спрашивает, какое время близко к полуночи, что может означать как «до», так и «после».

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Разгадка: «Ближайшее» означает абсолютную разницу

Согласно логическому объяснению, которое соответствует большинству толкований подобных загадок, «ближе к» означает абсолютную разницу во времени от севера.

Варианты C (11:50) и A (11:55) находятся за 10 и 5 минут до 12:00, то есть примерно за 12 часов до полуночи.

Варианты D (00:03) и B (00:06) находятся только через 3 и 6 минут после полуночи соответственно.

Итак, если мы рассматриваем абсолютную разницу во времени до точки «севери», то D (00:03) является ближайшим вариантом, поскольку это всего 3 минуты после полуночи. Вариант B (00:06) находится на расстоянии 6 минут.

Таким образом, правильный ответ — D (00:03).

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