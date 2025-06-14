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Загадка для дітей спантеличила дорослих: не всі можуть її розгадати
Дитяча загадка, яка спантеличила дорослих: чи зможете ви дати правильну відповідь?
На перший погляд, це завдання для дітей здається елементарним, але воно викликало справжній ажіотаж у TikTok, поставивши в глухий кут тисячі дорослих.
Про це пише Mirror.
Іпотечні брокери Crawford Mulholland кинули виклик користувачам, попросивши їх визначити «найближчий час до півночі» з чотирьох запропонованих варіантів:
A) 11:55
B) 00:06
C) 11:50
D) 00:03
Хоча більшість із нас колись розв’язували подібні головоломки, ця виявилася не такою вже й простою. У коментарях до відео розгорнулася бурхлива дискусія, де думки розділилися.
Чому ця загадка викликала стільки суперечок?
Багато хто впевнено обирав варіант D (00:03), але інші зізналися, що формулювання питання їх спантеличило. «Чому це так заплутано? Я думав, що це буде надто просто», — прокоментував один із користувачів. Основна проблема полягає в інтерпретації фрази «найближчий час до півночі».
Деякі стверджували, що варіанти A (11:55) та C (11:50) знаходяться «до» півночі за поточним днем, тоді як B (00:06) та D (00:03) вже є після півночі. Один з користувачів Reddit навів таке пояснення: «А — це 12 годин 5 хвилин від півночі. B — це 23 години 54 хвилини від півночі. C — це 12 годин 10 хвилин від півночі. D — це 23 години 57 хвилин від півночі».
Проте, інші зауважили, що питання не уточнює «до наступної півночі». Воно лише запитує, який час є найближчим до півночі, що може означати як «до», так і «після».
Розгадка: «Найближче» означає абсолютну різницю
Згідно з логічним поясненням, яке відповідає більшості тлумачень подібних загадок, «найближче до» означає абсолютну різницю в часі від півночі.
Варіанти C (11:50) та A (11:55) знаходяться за 10 та 5 хвилин до 12:00 дня, тобто приблизно за 12 годин до півночі.
Варіанти D (00:03) та B (00:06) знаходяться лише через 3 та 6 хвилин після півночі відповідно.
Отже, якщо ми розглядаємо абсолютну різницю в часі до точки «півночі», то D (00:03) є найближчим варіантом, оскільки це лише 3 хвилини після півночі. Варіант B (00:06) знаходиться на відстані 6 хвилин.
Таким чином, правильна відповідь — D (00:03).
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