ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
476
Час на прочитання
2 хв

Загадка для дітей спантеличила дорослих: не всі можуть її розгадати

Дитяча загадка, яка спантеличила дорослих: чи зможете ви дати правильну відповідь?

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Загадка про час

Загадка про час / © Фото із соціальних мереж

На перший погляд, це завдання для дітей здається елементарним, але воно викликало справжній ажіотаж у TikTok, поставивши в глухий кут тисячі дорослих.

Про це пише Mirror.

Іпотечні брокери Crawford Mulholland кинули виклик користувачам, попросивши їх визначити «найближчий час до півночі» з чотирьох запропонованих варіантів:

A) 11:55

B) 00:06

C) 11:50

D) 00:03

Хоча більшість із нас колись розв’язували подібні головоломки, ця виявилася не такою вже й простою. У коментарях до відео розгорнулася бурхлива дискусія, де думки розділилися.

Чому ця загадка викликала стільки суперечок?

Багато хто впевнено обирав варіант D (00:03), але інші зізналися, що формулювання питання їх спантеличило. «Чому це так заплутано? Я думав, що це буде надто просто», — прокоментував один із користувачів. Основна проблема полягає в інтерпретації фрази «найближчий час до півночі».

Деякі стверджували, що варіанти A (11:55) та C (11:50) знаходяться «до» півночі за поточним днем, тоді як B (00:06) та D (00:03) вже є після півночі. Один з користувачів Reddit навів таке пояснення: «А — це 12 годин 5 хвилин від півночі. B — це 23 години 54 хвилини від півночі. C — це 12 годин 10 хвилин від півночі. D — це 23 години 57 хвилин від півночі».

Проте, інші зауважили, що питання не уточнює «до наступної півночі». Воно лише запитує, який час є найближчим до півночі, що може означати як «до», так і «після».

Розгадка: «Найближче» означає абсолютну різницю

Згідно з логічним поясненням, яке відповідає більшості тлумачень подібних загадок, «найближче до» означає абсолютну різницю в часі від півночі.

  • Варіанти C (11:50) та A (11:55) знаходяться за 10 та 5 хвилин до 12:00 дня, тобто приблизно за 12 годин до півночі.

  • Варіанти D (00:03) та B (00:06) знаходяться лише через 3 та 6 хвилин після півночі відповідно.

Отже, якщо ми розглядаємо абсолютну різницю в часі до точки «півночі», то D (00:03) є найближчим варіантом, оскільки це лише 3 хвилини після півночі. Варіант B (00:06) знаходиться на відстані 6 хвилин.

Таким чином, правильна відповідь — D (00:03).

Раніше повідомлялося, оберіть своє сонце та дізнайтеся дещо нове про себе.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
476
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie