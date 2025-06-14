Авіакатастрофа Boeing в Індії: слідчі знайшли "чорну скриньку"

Авіакатастрофа в Індії. / © Associated Press

Реклама

В Індії виявили бортовий самописець - “чорну скриньку” літака Boeing 787-8 Dreamliner, який зазнав авіакатастрофи в Ахмедабаді. Це допоможе пролити світло на події в кабіні пілотів, та з'ясувати причину аварії, в якій загинула 241 людина.

Про це повідомляють The Washington Times та CNN.

Цифровий бортовий самописець було знайдено на даху медичного гуртожитку, куди впав літак. Бюро розслідування авіаційних аварій Індії заявило, що розпочало роботу “на повну потужність”. Вилучення “чорної скриньки” є важливим кроком у розслідуванні, повідомив міністр цивільної авіації Рам Мохан Найду.

Реклама

Пристрій покаже дані про налаштування двигуна та керування, розшифрує розмову в кабіні пілотів перед тим, як вони подали сигнал про небезпеку. За словами експертів, ці дані дозволять попередньо визначити ймовірну причину аварії.

За словами консультанта з авіаційної безпеки Джефа Гузетті, слідчі зможуть розкрити деталі щодо причин аварії, ймовірно, вже наступного тижня, бо "чорна скринька" перебуває в хорошому стані.

"Я не кажу, що провести повне розслідування вдасться негайно, але думаю, що на деякі основні фактичні питання можна буде відповісти досить швидко", - наголосив він.

Авіакатастрофа в Індії

Boeing 787-8 Dreamliner авіакомпанії Air India розбився в місті Ахмедабад на заході Індії 12 червня. Судно прямувало з місцевого аеропорту Сардара Валлабхая до Гатвіка в Лондоні. На борту перебувало 230 пасажирів - громадяни Індії, Великої Британії, Португалії та Канади, а також 12 членів екіпажу.

Реклама

Авіакатастрофа сталася за кілька хвилини після зльоту. Boeing розбився за периметром аеропорту в житловому районі Мегані Нагар, але упав на дах гуртожитку медичного коледжу, внаслідок чого загинули пасажири, екіпаж та люди на землі.

В авіакатастрофі в Індії уцілів один пасажир. Ним виявився 40-річний громадянин Великої Британії Вішваш Кумар Рамеш. Він кілька днів перебував в Індії, щоб відвідати родину, і повертався до Великої Британії разом зі своїм братом Аджаєм Кумаром Рамешем.

Дата публікації 14:10, 12.06.25 Кількість переглядів 69 В Індії розбився літак із сотнями пасажирів! Шанси вижити - мінімальні!