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Авіакатастрофа в Індії: камери відеоспостереження зняли падіння літака
Камери відеоспостереження зафіксували останні моменти польоту Boeing 787 — дим під час відриву від злітної смуги і подальшу катастрофу.
Авіакатастрофу за участі літака Boeing 787, який прямував до лондонського Гатвіка й розбився, зафіксували камери відеоспостереження міжнародного аеропорту Сардара Валлабхая.
Відео опублікували у соцмережі Х.
На кардах видно, що коли літак відірвався від злітної смуги під ним утворилася ймовірно хмара диму.
«З’явилися нові записи з камер відеоспостереження літака Air India 787 під час зльоту з Ахмедабаду. На них також видно дим (або пил), коли літак відривався від злітно-посадкової смуги», — йдеться у дописі.
Камера також зафіксувала момент падіння повітряного судна.
Авіатроща в Індії: що відомо
У четвер, 12 червня в індійському місті Ахмедабад Boeing 787-8 Dreamliner зазнав авіатрощі під час зльоту з міжнародного аеропорту Сардара Валлабхая. Після аварії в небо здійнявся густий стовп диму.
Відомо, що на борту перебувало 242 пасажирів, окрім того, загинути могли й студенти коледжу, на який упав літак.
У жахливій катастрофі вижив один чоловік.
Своєю чергою, в МЗС України повідомили, чи були українці на борту літака, що розбився.