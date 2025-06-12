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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Авіакатастрофа в Індії: камери відеоспостереження зняли падіння літака

Камери відеоспостереження зафіксували останні моменти польоту Boeing 787 — дим під час відриву від злітної смуги і подальшу катастрофу.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Авіакатастрофа в Індії

Авіакатастрофа в Індії / © Associated Press

Авіакатастрофу за участі літака Boeing 787, який прямував до лондонського Гатвіка й розбився, зафіксували камери відеоспостереження міжнародного аеропорту Сардара Валлабхая.

Відео опублікували у соцмережі Х.

На кардах видно, що коли літак відірвався від злітної смуги під ним утворилася ймовірно хмара диму.

«З’явилися нові записи з камер відеоспостереження літака Air India 787 під час зльоту з Ахмедабаду. На них також видно дим (або пил), коли літак відривався від злітно-посадкової смуги», — йдеться у дописі.

Камера також зафіксувала момент падіння повітряного судна.

Авіатроща в Індії: що відомо

У четвер, 12 червня в індійському місті Ахмедабад Boeing 787-8 Dreamliner зазнав авіатрощі під час зльоту з міжнародного аеропорту Сардара Валлабхая. Після аварії в небо здійнявся густий стовп диму.

Відомо, що на борту перебувало 242 пасажирів, окрім того, загинути могли й студенти коледжу, на який упав літак.

У жахливій катастрофі вижив один чоловік.

Своєю чергою, в МЗС України повідомили, чи були українці на борту літака, що розбився.

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