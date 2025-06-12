Путін створює новий рід військ у армії РФ

Президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

Реклама

Президент Російської Федерації Володимир Путін оголосив, що війська безпілотних систем будуть у російській армії окремим родом військ.

Про це господар Кремля заявив на нараді щодо нової держпрограми озброєнь.

Президент держави-агресорки поставив завдання перед військовим керівництвом забезпечити «максимально швидкий та якісний розвиток» цих військ.

Реклама

«Ми знаємо, як противник [тобто Сили оборони України] діє, але в цілому не вважаю, що ми десь у чомусь тут запізнюємося. Більше того, мені здається, ми нагромадили добрий досвід для того, щоб створити цей рід військ. Мова про підготовку кадрів, про виробництво, постачання сучасних апаратів, здатних посилити бойові можливості наших військ», — заявив Путін.

Російський президент додав, що нова держпрограма озброєння має забезпечити формування універсальної системи протиповітряної оборони.

При цьому він похизувався тим, що російські сили ППО за час війни в Україні начебто знищили понад 80 тисяч повітряних цілей, а оператори дронів знищили та пошкодили до 50% об’єктів ЗСУ.

Також президент держави-агресорки пообіцяв, що у військову техніку армії РФ впроваджуватимуть штучний інтелект.

Реклама

Нагадаємо, раніше російський диктатор Путін доручив наростити бойові спроможності сухопутних військ Росії.