Придністров’я / © AFP

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Кремль намагається використати парламентські вибори в Молдові, щоб дестабілізувати країну та, ймовірно, відкрити новий фронт війни проти України — через Придністров’я.

Про це пише The Washington Post.

У вересні на Молдову чекають парламентські вибори, які можуть мати значення далеко за межами цієї невеликої країни, що не входить ані до НАТО, ані до ЄС. Особливу тривогу викликає ситуація довкола невизнаного Придністров’я — проросійського анклаву на сході Молдови, який межує з Україною.

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Придністров’я контролюється фактично з Москви від 1992 року. Це вузька смуга землі вздовж Дністра, з одного боку якої — Молдова, а з іншого — Україна. І хоча міжнародно ця територія вважається частиною Молдови, на практиці вона функціонує автономно під військовим і політичним контролем РФ.

За даними західних джерел, у регіоні перебувають близько 1500 російських військових, частково місцевих рекрутів. Уряд у Кишиневі вважає цю присутність незаконною і неодноразово вимагав виведення контингенту. Але розміщення нових військ у Придністров’ї наразі ускладнене — з одного боку кордон з Україною, з іншого — з Молдовою, і обидві країни не пропускають російських солдатів чи техніку.

The Washington Post зазначає, що це може змінитися, якщо парламентські вибори в Молдові виграють проросійські сили. Москва багато років вкладає ресурси в підривну діяльність у країні, включно з масовими кампаніями дезінформації та фінансування опозиційних партій. За словами прем’єра Молдови Доріна Речана, російські агенти витратили на це щонайменше 217 мільйонів доларів — майже 1% ВВП країни.

2023 року на референдумі щодо європейської інтеграції молдовани лише мінімально підтримали курс на ЄС — 50,5% проти 49,6%. Чинна президентка Мая Санду, яка виступає за членство в ЄС і підтримує Україну, була переобрана на другий термін, однак наступні парламентські вибори можуть змінити баланс сил.

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На тлі повномасштабної війни в Україні Придністров’я — це потенційний плацдарм для нового удару по південному заходу України. Якщо РФ отримає політичну можливість розмістити там новий контингент — наприклад, 10 тисяч солдатів, як оцінює молдовська розвідка, — Україна матиме ще одну лінію загрози на західному фланзі.

Окрім безпекової загрози, WP звертає увагу і на дипломатичну пасивність США. Попри ризики в регіоні, Вашингтон досі не призначив послів ані в Молдову, ані в Румунію, ані в Україну чи Росію. Видання вказує, що адміністрація Трампа має терміново посилити дипломатичну присутність у Східній Європі, щоб не втратити контроль над ситуацією.

Раніше прем’єр-міністр Молдови заявив, що Кремль готується до військового розгортання в Молдові.