Путин может открыть новый опасный фронт против Украины – WP

Приднестровье. / © AFP

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Москва пытается использовать парламентские выборы в Молдове, чтобы дестабилизировать страну и, вероятно, открыть новый фронт войны против Украины через Приднестровье.

Об этом пишет The Washington Post.

В сентябре Молдову ожидают парламентские выборы, которые могут иметь значение далеко за пределами этой небольшой страны, не входящей ни в НАТО, ни в ЕС. Особую тревогу вызывает ситуация вокруг непризнанного Приднестровья — пророссийского анклава на востоке Молдовы, граничащего с Украиной.

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Приднестровье контролируется практически из Москвы с 1992 года. Это узкая полоса земли вдоль Днестра, с одной стороны которой – Молдова, а с другой – Украина. И хотя международно эта территория считается частью Молдовы, на практике она работает автономно под военным и политическим контролем РФ.

По данным западных источников, в регионе находится около 1500 российских военных, частично местных рекрутов. Правительство в Кишиневе считает это присутствие незаконным и не раз требовало вывода контингента.

The Washington Post отмечает, что это может измениться, если парламентские выборы в Молдове выиграют пророссийские силы. Москва много лет вкладывает ресурсы в взрывную деятельность в стране, включая массовые кампании дезинформации и финансирования оппозиционных партий. По словам премьера Молдовы Дорина Речана, российские агенты потратили на это, по меньшей мере, 217 миллионов долларов — почти 1% ВВП страны.

В 2023 году на референдуме по европейской интеграции молдаване лишь минимально поддержали курс на ЕС – 50,5% против 49,6%. Действующая президент Майя Санду, которая выступает за членство в ЕС и поддерживает Украину, была переизбрана на второй срок, однако следующие парламентские выборы могут изменить баланс сил.

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На фоне полномасштабной войны в Украине Приднестровье это потенциальный плацдарм для нового удара по юго-западу Украины. Если РФ получит политическую возможность разместить там новый контингент, например, 10 тысяч солдат, как оценивает молдавская разведка, Украина получит еще одну линию угрозы на западном фланге.

Кроме угрозы безопасности, WP обращает внимание и на дипломатическую пассивность США. Несмотря на риски в регионе, Вашингтон до сих пор не назначил послов ни в Молдову, ни в Румынию, ни в Украину или в Россию. Издание указывает, что администрация Трампа должна срочно усилить дипломатическое присутствие в Восточной Европе, чтобы не потерять контроль над ситуацией.

Ранее премьер-министр Молдовы заявил, что Кремль готовится к военному развертыванию в Молдове.