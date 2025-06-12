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Путин создает новый род войск в армии РФ
Хозяин Кремля поставил задачу перед военным руководством обеспечить «максимально быстрое и качественное развитие» этих войск.
Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил, что войска беспилотных систем будут в российской армии отдельным родом войск.
Об этом хозяин Кремля заявил на совещании по новой госпрограмме вооружений.
Президент государства-агрессора поставил задачу перед военным руководством обеспечить «максимально быстрое и качественное развитие» этих войск.
«Мы знаем, как противник [то есть Силы обороны Украины] действует, но в целом не считаю, что мы где-то в чем-то здесь запаздываем. Более того, мне кажется, мы накопили хороший опыт для того, чтобы создать этот род войск. Речь о подготовке кадров, о производстве, поставке современных аппаратов, способных усилить боевые возможности наших войск», — заявил Путин.
Российский президент добавил, что новая госпрограмма вооружения должна обеспечить формирование универсальной системы противовоздушной обороны.
При этом он похвастался тем, что российские силы ПВО за время войны в Украине якобы уничтожили более 80 тысяч воздушных целей, а операторы дронов уничтожили и повредили до 50% объектов ВСУ.
Также президент государства-агрессора пообещал, что в военную технику армии РФ будут внедрять искусственный интеллект.
Напомним, ранее российский диктатор Путин поручил нарастить боевые возможности сухопутных войск России