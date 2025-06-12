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Boeing снова унес сотни жизней: какие самолеты используют лоукостеры Европы
От Boeing 737 до Airbus A320 — европейские лоукостеры комплектуют свои флоты проверенными моделями самолетов.
В Индии 12 июня произошла авиатроща, которая всколыхнула весь мир: Boeing 787 компании Air Indi, вылетевший из аэропорта, через несколько минут полета упал и разбился.
На борту самолета находились 242 человека, кроме пассажиров могли погибнуть и студенты медколледжа, на который упало воздушное судно.
Это первый серьезный инцидент с участием этого самолета, с момента ввода его в эксплуатацию в 2011-м году. До этого самолеты этого типа имели технические проблемы во время полетов.
Известно, что Boeing широко используется авиакомпаниями по всему миру, в том числе лоукостерами.
ТСН.ua поинтересовался, какими самолетами пользуются лоукостеры в Европе.
Лоукостеры (Low cost авиакомпании) — это бюджетные авиакомпании, которые предлагают пассажирам дешевые билеты за счет сокращения дополнительных расходов.
Предоставляемые услуги как: питание, выбор места, багаж — предоставляются за отдельную плату. В самолетах таких авиакомпаний нет деления на классы, а сиденья менее удобны.
Лоукостеры предлагают пассажирам путешествовать, но не меньше и без дополнительных удобств.
Европейские Low cost авиакомпании используют преимущественно современные узкофюзеляжные самолеты, оптимизированные для коротких и среднемагистральных рейсов.
Их авиапарк состоит из преимущественно новых самолетов разных типов в возрасте до 5-7 лет. Часто лоукостеры используют значительное количество самолетов, чтобы охватить больше рейсов и перевезти больше пассажиров.
Концепция лоукоста возникла в США (Southwest Airlines) и распространилась в Европе с начала 1990-х годов, где первыми бюджетными авиакомпаниями стали Ryanair и EasyJet, которые до сих пор являются лидерами среди авиаперевозчиков.
Авиапарк европейских лоукостеров состоит в большинстве из самолетов типа Boeing 737 и Airbus, оптимизированных для коротких и среднемагистральных рейсов.
Основные типы самолетов у европейских лоукостеров:
Boeing 737
Airbus серии A320
Airbus A319
Airbus A220
Также, среди основных европейских бюджетных авиакомпаний есть:
Ryanair — использует исключительно самолеты Boeing 737, в том числе 737-800 и 737 MAX. Это самый большой флот Boeing 737 среди лоукостеров в Европе.
EasyJet — имеет флот преимущественно из Airbus A319, A320 и A321.
Vueling — испанский Low cost, эксплуатирующий Airbus A320 семейства.
Wizz Air — использует Airbus типа A320 и A321
KLM (Королевские Нидерландские Авиалинии) — эксплуатирует различные модели Boeing, которые используются на разных международных маршрутах;
Norwegian Air — норвежский авиаперевозчик, использующий Boeing 737 и Boeing 787, но для европейских рейсов используются 737
Volotea — летает на Airbus A319 и A320.
Smartwings (Чехия) — использует Boeing 737.
Air Baltic — имеет во флоте Airbus A220.
Transavia — голландский лоукостер, использующий Boeing 737.
SkyUp — украинский лоукостер, флот состоит из самолетов семейства Boeing 737NG.
Напомним, ранее ТСН.ua писал о том, во время приземления в аэропорту немецкого города Падерборна пассажирский самолет Airbus A320 ударился хвостом о взлетно-посадочную полосу.