Boeing снова унес сотни жизней: какие самолеты используют лоукостеры Европы

Boeing 787-10 / © Associated Press

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В Индии 12 июня произошла авиатроща, которая всколыхнула весь мир: Boeing 787 компании Air Indi, вылетевший из аэропорта, через несколько минут полета упал и разбился.

На борту самолета находились 242 человека, кроме пассажиров могли погибнуть и студенты медколледжа, на который упало воздушное судно.

Это первый серьезный инцидент с участием этого самолета, с момента ввода его в эксплуатацию в 2011-м году. До этого самолеты этого типа имели технические проблемы во время полетов.

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Известно, что Boeing широко используется авиакомпаниями по всему миру, в том числе лоукостерами.

ТСН.ua поинтересовался, какими самолетами пользуются лоукостеры в Европе.

Лоукостеры (Low cost авиакомпании) — это бюджетные авиакомпании, которые предлагают пассажирам дешевые билеты за счет сокращения дополнительных расходов.

Предоставляемые услуги как: питание, выбор места, багаж — предоставляются за отдельную плату. В самолетах таких авиакомпаний нет деления на классы, а сиденья менее удобны.

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Лоукостеры предлагают пассажирам путешествовать, но не меньше и без дополнительных удобств.

Европейские Low cost авиакомпании используют преимущественно современные узкофюзеляжные самолеты, оптимизированные для коротких и среднемагистральных рейсов.

Их авиапарк состоит из преимущественно новых самолетов разных типов в возрасте до 5-7 лет. Часто лоукостеры используют значительное количество самолетов, чтобы охватить больше рейсов и перевезти больше пассажиров.

Концепция лоукоста возникла в США (Southwest Airlines) и распространилась в Европе с начала 1990-х годов, где первыми бюджетными авиакомпаниями стали Ryanair и EasyJet, которые до сих пор являются лидерами среди авиаперевозчиков.

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Авиапарк европейских лоукостеров состоит в большинстве из самолетов типа Boeing 737 и Airbus, оптимизированных для коротких и среднемагистральных рейсов.

Самолет A319 авиакомпании EasyJet / © Getty Images

Boeing 737 авиакомпании Ryanair / © Getty Images

Основные типы самолетов у европейских лоукостеров:

Boeing 737

Airbus серии A320

Airbus A319

Airbus A220

Также, среди основных европейских бюджетных авиакомпаний есть:

Ryanair — использует исключительно самолеты Boeing 737, в том числе 737-800 и 737 MAX. Это самый большой флот Boeing 737 среди лоукостеров в Европе.

EasyJet — имеет флот преимущественно из Airbus A319, A320 и A321.

Vueling — испанский Low cost, эксплуатирующий Airbus A320 семейства.

Wizz Air — использует Airbus типа A320 и A321

KLM (Королевские Нидерландские Авиалинии) — эксплуатирует различные модели Boeing, которые используются на разных международных маршрутах;

Norwegian Air — норвежский авиаперевозчик, использующий Boeing 737 и Boeing 787, но для европейских рейсов используются 737

Volotea — летает на Airbus A319 и A320.

Smartwings (Чехия) — использует Boeing 737.

Air Baltic — имеет во флоте Airbus A220.

Transavia — голландский лоукостер, использующий Boeing 737.

SkyUp — украинский лоукостер, флот состоит из самолетов семейства Boeing 737NG.

Напомним, ранее ТСН.ua писал о том, во время приземления в аэропорту немецкого города Падерборна пассажирский самолет Airbus A320 ударился хвостом о взлетно-посадочную полосу.

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