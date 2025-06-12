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Зеленский отреагировал на авиакатастрофу Boeing в Индии
Зеленский выразил соболезнования Индии после авиакатастрофы Boeing 787 с 242 пассажирами.
Владимир Зеленский отреагировал на ужасную авиатрощу в Индии. Заверил, что украинцы разделяют горе в этот день. Также выразил поддержку родственникам погибших.
Об этом написал Президент Украины на своей странице у Х.
Известно, что самолет разбился недалеко от аэропорта Ахмедабад. На борту украинцев не было. Владимир Зеленский прокомментировал эту ситуацию так:
«Ужасная новость о крушении пассажирского самолета в Индии. Мои глубочайшие соболезнования премьер-министру Индии Нарендра Моде и всему народу Индии в этот трагический день. Наши мнения со всеми родственниками и близкими жертвами в Индии, Великобритании, Португалии и Канаде. Мы разделяем ваш шок и горе в этот трагический день», — прокомментировал Владимир Зеленский.
Добавляет, все молимся о том, чтобы было спасено как можно больше жизней. Также пожелал скорейшего выздоровления раненым.
Напомним, авиакатастрофа самолета Boeing 787 в Индии произошла 12 июня неподалеку от аэропорта города Ахмедабад. Борт потерпел авиатрость через несколько минут после вылета из аэропорта и упал на общежитие медицинского колледжа.
На борту находились 242 человека. Некоторых уцелевших пассажиров госпитализировали в ближайшие больницы. Погибли не менее 110 человек. Самолет упал на жилмассив.
Компания Air India заявила, что в самолете, который направлялся в Лондон среди пассажиров, находилось:
169 граждан Индии,
53 британцев,
семь португальцев,
один гражданин Канады.