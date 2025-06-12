Зеленський відреагував на авіакатастрофу Boeing в Індії

Авіакатастрофа в Індії 12 червня / © Associated Press

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Володимир Зеленський відреагував на жахливу авіатрощу в Індії. Запевнив, що українці розділяють горе у цей день. Також висловив підтримку родичам загиблих.

Про це написав Президент України на своїй сторінці у Х.

Відомо, що літак розбився неподалік від аеропорту міста Ахмедабад. На борту, українців не було. Володимир Зеленський прокоментував цю ситуацію так:

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«Жахлива новина про катастрофу пасажирського літака в Індії. Мої найглибші співчуття прем’єр-міністру Індії Нарендра Моді та всьому народу Індії у цей трагічний день. Наші думки з усіма родичами та близькими жертв в Індії, Великій Британії, Португалії та Канаді. Ми розділяємо ваш шок і горе у цей трагічний день», — прокоментував Володимир Зеленський.

Додає, всі молимося за те, щоб було врятовано якомога більше життів. Також побажав якнайшвидшого одужання пораненим.

Нагадаємо, авіакатастрофа літака Boeing 787 в Індії сталася 12 червня неподалік від аеропорту міста Ахмедабад. Борт зазнав авіатрощі через декілька хвилин після вильоту з аеропорту та впав на гуртожиток медичного коледжу.

На борту перебувало 242 людини. Деяких вцілілих пасажирів шпиталізували до найближчих лікарень. Загинули щонайменше 110 людей. Літак впав на житловий масив.

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Компанія Air India заявила, що в літаку, який прямував до Лондона серед пасажирів перебувало:

169 громадян Індії,

53 британців,

семеро португальців,

один громадянин Канади.