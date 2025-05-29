У Південній Кореї розбився військовий літак: що відомо

Південнокорейський військовий літак / © Associated Press

Реклама

Патрульний літак Військово-морських сил Південної Кореї зазнав аварії в Похані. На борту було четверо людей.

Про це повідомляє Yonhap News із посиланням на представників влади.

Патрульний літак Військово-морських сил із чотирма людьми на борту зазнав аварії в гірській місцевості поблизу міста Похан, що на південному сході Південної Кореї, 29 травня.

Реклама

Аварія сталася о 13:52 за місцевим часом. Очевидці повідомили про дим, який підіймався над горою.

The Washington Post із посиланням на ВМС інформує, що літак зазнав аварії і впав на землю з невідомих причин під час навчального польоту. Чи є жертви — наразі невідомо.

ВМС ведуть розслідування, щоб з’ясувати стан чотирьох осіб, які перебували на борту, а також причини катастрофи.

У місцевому аварійному управлінні Похана повідомили, що до місця події були відправлені рятувальники та пожежні машини після повідомлень місцевих жителів про те, що невідомий літальний об’єкт впав і стався вибух.

Реклама

Поліцейське відділення Намбу в Похані підтвердило, що йдеться про військово-морський патрульний літак, але наразі не може підтвердити, чи є загиблі або поранені.

До слова, у грудні 2024 року у Південній Кореї розбився пасажирський літак під час приземлення в аеропорту. Внаслідок авіакатастрофи загинули щонайменше 120 осіб, двоє людей вижили.

Зауважимо, у середині травня 2025 року у Фінляндії, поблизу аеродрому Еура, зіткнулися два цивільні гелікоптери. Унаслідок авіакатастрофи загинуло п’ятеро осіб.