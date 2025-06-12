Зеленський прокоментував новий наступ армії РФ

Володимир Зеленський. / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський відкидає заяви про успіхи російських військ під час нового наступу.

Про це глава держави сказав в інтерв’ю німецькому виданню Bild.

З його слів, російські загарбники не мають суттєвого прогресу. Сили оборони України, наголосив президент, вже майже три тижні стримують натиск ворога.

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Росіяни, каже президент, “м’яко кажучи, не такі вже й успішні”.

Що більше - ідея про перемогу Росії у війні - це лише частина російської пропаганди - “російський наратив”.

Нагадаємо, видання Inependent пише, що Росія нарощує свій літній наступ у війні проти України. Тепер, коли розпочався черговий сезон активних бойових дій на четвертому році повномасштабної війни, стало очевидно, що головна мета РФ - зробити дестабілізацію України постійною, переконаний автор статті.

Зауважимо, що у Кремлі відкрито заявляють про наміри захопити ще одну область - Дніпропетровську. Наступ у регіоні називають “є роботою зі створення буферної зони”.

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відбувається наступ армії РФ в Сумській області. Росіянам вдалося окупувати 200 квадратних кілометрів. Загарбники продовжують наступ піхотними групами в напрямку Хотіні та Юнаківки.

Тим часом The Economist наголошує: РФ розпочала масштабну наступальну операцію проти України. В центрі уваги — Костянтинівка, Покровськ і Сумська область. За оцінками розвідки, новий наступ має на меті зламати моральний дух українців і забезпечити Путіну принаймні символічну перемогу.

Дата публікації 19:37, 06.06.25 Кількість переглядів 230 Наживо! Чи зайдуть війська РФ у Покровськ? Військовий розкрив правду