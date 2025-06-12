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- Війна
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Зеленський прокоментував новий наступ армії РФ
Українські військові вже майже три тижні стримують натиск росіян.
Президент України Володимир Зеленський відкидає заяви про успіхи російських військ під час нового наступу.
Про це глава держави сказав в інтерв’ю німецькому виданню Bild.
З його слів, російські загарбники не мають суттєвого прогресу. Сили оборони України, наголосив президент, вже майже три тижні стримують натиск ворога.
Росіяни, каже президент, “м’яко кажучи, не такі вже й успішні”.
Що більше - ідея про перемогу Росії у війні - це лише частина російської пропаганди - “російський наратив”.
Нагадаємо, видання Inependent пише, що Росія нарощує свій літній наступ у війні проти України. Тепер, коли розпочався черговий сезон активних бойових дій на четвертому році повномасштабної війни, стало очевидно, що головна мета РФ - зробити дестабілізацію України постійною, переконаний автор статті.
Зауважимо, що у Кремлі відкрито заявляють про наміри захопити ще одну область - Дніпропетровську. Наступ у регіоні називають “є роботою зі створення буферної зони”.
відбувається наступ армії РФ в Сумській області. Росіянам вдалося окупувати 200 квадратних кілометрів. Загарбники продовжують наступ піхотними групами в напрямку Хотіні та Юнаківки.
Тим часом The Economist наголошує: РФ розпочала масштабну наступальну операцію проти України. В центрі уваги — Костянтинівка, Покровськ і Сумська область. За оцінками розвідки, новий наступ має на меті зламати моральний дух українців і забезпечити Путіну принаймні символічну перемогу.