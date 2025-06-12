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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
2058
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1 хв

Співак Андрій Кравченко вперше розсекретив дружину та 10-річного сина

Андрій Кравченко розповів про свою сім’ю. Артист також зізнався, чому раніше ретельно приховував особисте.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Андрій Кравченко

Андрій Кравченко

Популярний український співак Андрій Кравченко, який раніше розповів про бронь від мобілізації, розсекретив дружину та 10-річного сина.

Артист раніше ретельно приховував, що в нього є сім'я. Якщо ж у виконавця про це запитували, то він відповідав з інтригою, при цьому ані спростовував, що в нього є дружина та діти, ані підтверджував це. Однак в інтерв'ю Славі Дьоміну Андрій Кравченко офіційно підтвердив, що в нього є кохана. Щоправда, артист про це розповідає неохоче. За словами виконавця, обраниця уникає публічності, а він поважає її рішення.

"Не всі партнери хочуть, щоб про це говорили, тому я й не говорю. Якщо буде згода з обох сторін, от, можливо, тоді я й скажу щось. Щастя любить тишу, я не хочу нікого впускати у свою сім'ю", - висловився артист.

Андрій Кравченко

Андрій Кравченко

Також Андрій Кравченко зізнався, що виховує з кохаю 10-річного сина. Хлопчик наразі перебуває в Україні. Щоправда, імені його співак називати не став. Також виконавець уникнув запитання, чи є в нього ще діти.

"10 років моєму сину. Він в Україні", - ділиться артист.

Нагадаємо, нещодавно продюсер Олександр Ягольник розсекретив свою обраницю. Також знаменитість повідомив, що нещодавно одружився з нею.

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Дата публікації
Кількість переглядів
2058
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