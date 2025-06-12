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Співак Андрій Кравченко вперше розсекретив дружину та 10-річного сина
Андрій Кравченко розповів про свою сім’ю. Артист також зізнався, чому раніше ретельно приховував особисте.
Популярний український співак Андрій Кравченко, який раніше розповів про бронь від мобілізації, розсекретив дружину та 10-річного сина.
Артист раніше ретельно приховував, що в нього є сім'я. Якщо ж у виконавця про це запитували, то він відповідав з інтригою, при цьому ані спростовував, що в нього є дружина та діти, ані підтверджував це. Однак в інтерв'ю Славі Дьоміну Андрій Кравченко офіційно підтвердив, що в нього є кохана. Щоправда, артист про це розповідає неохоче. За словами виконавця, обраниця уникає публічності, а він поважає її рішення.
"Не всі партнери хочуть, щоб про це говорили, тому я й не говорю. Якщо буде згода з обох сторін, от, можливо, тоді я й скажу щось. Щастя любить тишу, я не хочу нікого впускати у свою сім'ю", - висловився артист.
Також Андрій Кравченко зізнався, що виховує з кохаю 10-річного сина. Хлопчик наразі перебуває в Україні. Щоправда, імені його співак називати не став. Також виконавець уникнув запитання, чи є в нього ще діти.
"10 років моєму сину. Він в Україні", - ділиться артист.
Нагадаємо, нещодавно продюсер Олександр Ягольник розсекретив свою обраницю. Також знаменитість повідомив, що нещодавно одружився з нею.