Співак Андрій Кравченко вперше розсекретив дружину та 10-річного сина

Андрій Кравченко

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Популярний український співак Андрій Кравченко, який раніше розповів про бронь від мобілізації, розсекретив дружину та 10-річного сина.

Артист раніше ретельно приховував, що в нього є сім'я. Якщо ж у виконавця про це запитували, то він відповідав з інтригою, при цьому ані спростовував, що в нього є дружина та діти, ані підтверджував це. Однак в інтерв'ю Славі Дьоміну Андрій Кравченко офіційно підтвердив, що в нього є кохана. Щоправда, артист про це розповідає неохоче. За словами виконавця, обраниця уникає публічності, а він поважає її рішення.

"Не всі партнери хочуть, щоб про це говорили, тому я й не говорю. Якщо буде згода з обох сторін, от, можливо, тоді я й скажу щось. Щастя любить тишу, я не хочу нікого впускати у свою сім'ю", - висловився артист.

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Андрій Кравченко

Також Андрій Кравченко зізнався, що виховує з кохаю 10-річного сина. Хлопчик наразі перебуває в Україні. Щоправда, імені його співак називати не став. Також виконавець уникнув запитання, чи є в нього ще діти.

"10 років моєму сину. Він в Україні", - ділиться артист.

Нагадаємо, нещодавно продюсер Олександр Ягольник розсекретив свою обраницю. Також знаменитість повідомив, що нещодавно одружився з нею.