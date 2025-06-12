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Зеленский прокомментировал новое наступление армии РФ
Украинские военные уже почти три недели сдерживают давление россиян.
Президент Украины Владимир Зеленский исключает заявления об успехах российских войск во время нового наступления.
Об этом глава государства сказал в интервью немецкому изданию Bild.
По его словам, у российских захватчиков нет существенного прогресса. Силы обороны Украины, подчеркнул президент, уже почти три недели сдерживают давление врага.
Россияне, говорит президент, "мягко говоря, не так уж успешны".
Чем больше - мысль о победе России в войне - это лишь часть российской пропаганды - “российский нарратив”.
Напомним, издание Inependent пишет, что Россия наращивает свое летнее наступление в войне против Украины. Теперь, когда начался очередной сезон активных боевых действий на четвертом году полномасштабной войны, стало очевидно, что главная цель РФ – сделать дестабилизацию Украины постоянной, убежден автор статьи.
Отметим, что в Кремле открыто заявляют о намерениях захватить еще одну область – Днепропетровскую. Наступление в регионе называют "работой по созданию буферной зоны".
происходит наступление армии РФ в Сумской области Россиянам удалось оккупировать 200 квадратных километров. Захватчики продолжают наступление пехотными группами по направлению к Хотине и Юнаковке.
Тем временем The Economist отмечает: РФ начала масштабную наступательную операцию против Украины. В центре внимания – Константиновка, Покровск и Сумская область. По оценкам разведки, новое наступление имеет целью сломить моральный дух украинцев и обеспечить Путину, по крайней мере, символическую победу.