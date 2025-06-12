Зеленский прокомментировал новое наступление армии РФ

Владимир Зеленский. / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский исключает заявления об успехах российских войск во время нового наступления.

Об этом глава государства сказал в интервью немецкому изданию Bild.

По его словам, у российских захватчиков нет существенного прогресса. Силы обороны Украины, подчеркнул президент, уже почти три недели сдерживают давление врага.

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Россияне, говорит президент, "мягко говоря, не так уж успешны".

Чем больше - мысль о победе России в войне - это лишь часть российской пропаганды - “российский нарратив”.

Напомним, издание Inependent пишет, что Россия наращивает свое летнее наступление в войне против Украины. Теперь, когда начался очередной сезон активных боевых действий на четвертом году полномасштабной войны, стало очевидно, что главная цель РФ – сделать дестабилизацию Украины постоянной, убежден автор статьи.

Отметим, что в Кремле открыто заявляют о намерениях захватить еще одну область – Днепропетровскую. Наступление в регионе называют "работой по созданию буферной зоны".

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происходит наступление армии РФ в Сумской области Россиянам удалось оккупировать 200 квадратных километров. Захватчики продолжают наступление пехотными группами по направлению к Хотине и Юнаковке.

Тем временем The Economist отмечает: РФ начала масштабную наступательную операцию против Украины. В центре внимания – Константиновка, Покровск и Сумская область. По оценкам разведки, новое наступление имеет целью сломить моральный дух украинцев и обеспечить Путину, по крайней мере, символическую победу.

Дата публикации 19:37, 06.06.25 Количество просмотров 230 Вживую! Зайдут ли войска РФ в Покровск? Военный раскрыл правду