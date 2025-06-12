Наступ на Одесу: у ЗСУ відповіли, чи є загроза висадки десанту РФ

Одеса. / © Associated Press

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Для армії агресорки Росії висаджувати зараз свій десант в Одесі – це “чистий суїцид”.

Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телеканалу “Ми - Україна”.

З його слів, Україна наразі добре захистила берегову лінію цієї області і не тільки. Враховуючи, що Одещина розміщена біля моря та недалеко від анексованого Криму, усі розуміють ризик та її "доступність".

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“В принципі підійти до нашого узбережжя ближче, ніж на 100 морських миль вони не можуть. Тут на них чекають ракетники з Військово-морських Сил. Тому відповідно наразі це малоймовірно”, - наголосив

Щодо сухопутної складової, пояснює Плетенчук, то “по дорозі до Одеси щонайменше три серйозні перешкоди”.

Плани РФ на Одесу

Президент України Володимир Зеленський заявив про плани росіян захопити Одесу.

«Ми тут, в Одесі, місті, яке Росія хоче знищити, як знищила інші незліченні міста. Російські військові плани спрямовані на цей регіон, а потім на кордони з Молдовою та Румунією», - наголосив він.

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Зауважимо, раніше заступник керівника ОП Павло Паліса заявив, що РФ планує вже 2026-го окупувати всю територію України по лівому березі річки Дніпро, захопивши Одесу і Миколаїв, відрізавши Україну від Чорного моря.

Дата публікації 23:42, 06.06.25 Кількість переглядів 266 Путін хоче загарбати пів України — по річку Дніпро!