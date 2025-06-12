В Індії розбився пасажирський літак: на борту було майже 250 пасажирів

Авіакатастрофа. / © Associated Press

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У четвер, 12 червня, літак авіакомпанії Air India розбився в аеропорту міста Ахмедабад, що на заході Індії. На борту перебувало 242 пасажири.

Про це повідомляє India TV.

За попередніми даними, пасажирський літак розбився у житловому районі. Boeing 787-8 Dreamliner зазнав авіатрощі під час зльоту з міжнародного аеропорту Сардар Валлабхая.

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За інформацією видання, рейс Air India виконував рейс з Ахмедабада до Лондона.

На “інцидент” з літаком відреагувала компанія Air India в соцмережі X: "На даний момент ми з'ясовуємо подробиці". Жодних деталей не повідомляється.

Наразі офіційних даних про жертв та постраждалих, а також про причини авіакатастрофи немає.

Дата публікації 12:11, 12.06.25 В Індії сталася авіакатастрофа

Як повідомлялося,

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