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В Індії розбився пасажирський літак: на борту було майже 250 пасажирів
У четвер, 12 червня, літак авіакомпанії Air India розбився в аеропорту міста Ахмедабад, що на заході Індії. На борту перебувало 242 пасажири.
Про це повідомляє India TV.
За попередніми даними, пасажирський літак розбився у житловому районі. Boeing 787-8 Dreamliner зазнав авіатрощі під час зльоту з міжнародного аеропорту Сардар Валлабхая.
За інформацією видання, рейс Air India виконував рейс з Ахмедабада до Лондона.
На “інцидент” з літаком відреагувала компанія Air India в соцмережі X: "На даний момент ми з'ясовуємо подробиці". Жодних деталей не повідомляється.
Наразі офіційних даних про жертв та постраждалих, а також про причини авіакатастрофи немає.
Як повідомлялося,