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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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В Африці випав сніг: які наслідки принесла негода

Південну Африку охопила потужна стихія — дороги перекрито, сотні тисяч людец без електрики.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Сніг в Африці. Фото: Уряд Квазулу-Натал

Сніг в Африці. Фото: Уряд Квазулу-Натал

Південну Африку накрив снігопад. Негода спричинила масові знеструмлення та призвела до аварії, яка забрала п’ять життів.

Про це повідомили видання BBC та Reuters.

У Південно-Африканській Республіці триває масштабна негода: сильні снігопади, повені й штормові вітри охопили кілька провінцій країни. Найгірша ситуація склалася у Східній Капській провінції та Квазулу-Наталі.

Стихія залишила без електроенергії близько 500 тисяч будинків. У регіоні О. Р. Тамбо повінь забрала життя щонайменше семи людей. Поблизу Іст-Лондона перекинувся мікроавтобус — водій намагався уникнути падіння дерева й не впорався з керуванням.

Через сильні снігопади дороги заблоковані — вантажівки та легкові авто застрягли, утворилися кілометрові затори. На шосе N2 в аварії через слизьку дорогу загинули ще п’ятеро людей.

Судна біля узбережжя ПАР стикаються з труднощами навігації через шквальні вітри й високі хвилі.

Хоча зимові погодні явища в ПАР у червні звичні, цього разу вони особливо руйнівні. Синоптики пов’язують це з кліматичними змінами, які посилюють частоту й силу стихійних лих у регіоні.

Раніше ми писали, що у Східній Капській провінції повінь змила шкільний автобус. Трьох дітей знайшли живими, однак точна кількість пасажирів досі невідома. Рятувальні роботи ускладнені, їх тимчасово призупинили на ніч і відновили зранку середи.

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