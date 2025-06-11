В Африке выпал снег: какие последствия принесла непогода

Снег в Африке. Фото: Правительство Квазулу-Натал

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Южную Африку накрыл снегопад. Непогода вызвала массовые обесточивания и привела к аварии, которая унесла пять жизней.

Об этом сообщили издания BBC и Reuters.

В Южно-Африканской Республике продолжается масштабная непогода: сильные снегопады, наводнения и штормовые ветры охватили несколько провинций страны. Наихудшая ситуация сложилась в Восточной Капской провинции и Квазулу-Натали.

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Стихия оставила без электроэнергии около 500 тысяч домов. В регионе О. Р. Тамбо наводнение унесло жизни по меньшей мере семи человек. Вблизи Ист-Лондона перевернулся микроавтобус — водитель пытался избежать падения дерева и не справился с управлением.

Из-за сильных снегопадов дороги заблокированы — грузовики и легковые авто застряли, образовались километровые пробки. На шоссе N2 в аварии из-за скользкой дороги погибли еще пять человек.

Суда у побережья ЮАР сталкиваются с трудностями навигации из-за шквальных ветров и высоких волн.

Хотя зимние погодные явления в ЮАР в июне привычны, на этот раз они особенно разрушительны. Синоптики связывают это с климатическими изменениями, которые усиливают частоту и силу стихийных бедствий в регионе.

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Ранее мы писали, что в Восточной Капской провинции наводнение смыло школьный автобус. Трех детей нашли живыми, однако точное количество пассажиров до сих пор неизвестно. Спасательные работы затруднены, их временно приостановили на ночь и возобновили утром среды.