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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Boeing 787 разбился в Индии: где они еще летают и почему их боятся пассажиры

Boeing — авиагигант, державший небо десятилетиями, но в последние годы сопровождающийся скандалами.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Boeing 787

Boeing 787 / © ТСН.ua

Boeing — это один из самых влиятельных авиагигантов, чьи самолеты десятилетиями царили в небе.

Однако в последнее время компания, когда-то символизировавшая безопасность и прогресс, оказалась в центре скандалов из-за технических сбоев, катастроф и вопросов качества.

Что известно об этих самолетах и в какие инциденты они попадали — узнайте в материале ТСН.ua.

Boeing 787 Dreamliner — что известно об этих самолетах.

Boeing 787 Dreamliner — это семейство широкофюзеляжных двухмоторных пассажирских реактивных самолетов дальней авиации, разработанных американской компанией Boeing как замена модели 767.

Первый самолет этой серии поднялся в воздух 15 декабря 2009, а первый коммерческий рейс состоялся 26 октября 2011 года.

В зависимости от модификации самолет может включать в себя от 210 до 440 пассажиров. Дальность полета Boeing 787 может составлять до 14,2 тысяч километров.

Модельный ряд Boeing 787 включает в себя следующие самолеты:

  • Boeing 787-8

  • Boeing 787-9

  • Boeing 787-10

Boeing 787-10 / © Associated Press

Boeing 787-10 / © Associated Press

Самолет такого типа потребляет примерно на 20% меньше топлива по сравнению с предыдущими моделями подобного класса, что делает его экономичным.

По данным Центра транспортных стратегий, мировой парк самолетов В-787 насчитывает около 1175 бортов.

Самолеты Boeing 787 Dreamliner за 14 лет после начала использования перевезли более миллиарда пассажиров, достигнув таким образом знакового показателя.

Где летают и как используют самолеты

Самолеты Boeing 787 выполняют рейсы более чем в 520 аэропортов в более чем 85 странах мира.

В частности, эти самолеты используются на средне- и дальнемагистральных маршрутах по всему миру:

  • для рейсов между Европой и США, Азией и Австралией, а также между другими крупными континентами.

  • для рейсов в Стамбул, Анталию, Лондон, Дубай и Нью-Йорк.

  • для рейсов из Австралии в США или из Перта (Австралия) в Лондон

  • отдельные авиакомпании используют Boeing 787 для доставки грузов.

Некоторые авиакомпании используют эти самолеты для внутренних рейсов, где расстояние позволяет эффективно использовать этот самолет, например для рейсов по территории США или в Китае.

Используют ли Boeing 787 лоукостеры Европы

Самолеты Boeing входит в Low cost авиакомпаний (бюджетные авиакомпании — лоукостеры — Ред.). Но именно модель 787 — нет.

Авиапарк состоит из различных типов самолетов, преимущественно новых, которые экономичны в эксплуатации. Чаще всего это самолеты из одного класса, позволяющие снизить затраты на обслуживание.

Лоукостеры часто имеют много самолетов, чтобы летать больше по маршрутам и перевозить больше пассажиров.

Авиапарк лоукостеров состоит преимущественно из современных узкофюзеляжных самолетов Boeing 737 и Airbus A320-серии, оптимизированных для коротких и среднемагистральных рейсов, с акцентом на низкие операционные расходы и доступные цены для пассажиров .

Среди популярных лоукост-авиакомпаний есть:

  • Wizz Air — венгерский лоукостер, флот которого состоит преимущественно из самолетов Airbus A320 и A321;

  • Ryanair — один из крупнейших европейских лоукостеров, основная модель парка которого — Boeing 737-700 и Boeing 737-800;

  • SkyUp — украинский лоукостер, флот состоит из самолетов семейства Boeing 737NG.

  • EasyJet — использует самолеты Airbus A320;

  • KLM (Королевские Нидерландские Авиалинии) — эксплуатирует различные модели Boeing, которые используются на разных международных маршрутах;

  • Transavia — голландский лоукостер, эксплуатирующий Boeing 737;

  • Smartwings — чешский лоукостер использует Boeing 737.

Возраст самолетов у лоукостеров обычно невелик — около 5-7 лет.

Boeing 737 MAX / © Associated Press

Boeing 737 MAX / © Associated Press

Авиатроща в Индии

В четверг, 12 июня, самолет Boeing 787 компании Air Indi рейсом AI171 следовал из Ахмедабада в аэропорт Гатвика в Лондоне. Однако через три минуты после вылета он упал на общежитие медицинского учреждения.

На борту находились 242 человека, кроме пассажиров могли погибнуть и студенты медколледжа.

Авиакатастрофа в Индии, 12 июня 2025 года / © Associated Press

Авиакатастрофа в Индии, 12 июня 2025 года / © Associated Press

Авиакатастрофа в Индии, 12 июня 2025 года / © Associated Press

Авиакатастрофа в Индии, 12 июня 2025 года / © Associated Press

Авиакатастрофа в Индии, 12 июня 2025 года / © Associated Press

Авиакатастрофа в Индии, 12 июня 2025 года / © Associated Press

Как сообщили в авиакомпании Boeing, это первый серьезный инцидент с участием этого самолета с момента ввода его в эксплуатацию в 2011-м году.

Следователи будут изучать видео и два черных ящика из кабины пилотов, чтобы выяснить причину авиатрощи.

По данным портала Airlineratings, Boeing 787-8 Dreamliner был передан Air India в январе 2014 года, то есть ему уже более 11 лет.

«Этот инцидент значительный, поскольку он знаменует собой первую в истории потерю корпуса Boeing 787 с момента ввода этого типа в эксплуатацию», — отметили в статье.

Издание The Guardian сообщило, что в прошлом году на слушаниях в Вашингтоне осведомитель призвал остановить полеты всех Boeing 787 Dreamliner, но компания отклонила его обвинения, подтвердив надежность самолетов.

Проблемы и катастрофы с Boeing

Самолеты данного типа не в первый раз попадают в инциденты.

Следовательно, в марте 2024 года Boeing 787-9 (авиакомпания LATAM Airlines), выполнявший рейс из Сиднея в Окленд, резко начал падать с высоты. Самолету удалось благополучно приземлиться. Тогда 50 пассажиров получили ранения, а 12 людей были госпитализированы.

В августе того же 2024 года самолет этого же типа (авиакомпания Qantas) получил повреждения шасси из-за взрывов шин при посадке в Перте, самолет был снят с полетов на время ремонта.

В ноябре самолет типа Boeing 787-9 во время полета столкнулся с сильной турбулентностью, а в январе 2025 года Boeing 787 вынужден был отменить взлет из-за взрыва двух колес шасси на аэродроме в Мельбурне.

Как пишет The Guardian в 2018 и 2019 годах из-за технических неполадок Boeing 737 Max потерпел катастрофы в Индонезии и Эфиопии. После этих инцидентов модель временно сняли с эксплуатации, а год спустя снова допустили к полетам.

По информации издания, в мае 2025 года Boeing согласился выплатить более 1,1 млрд долларов по соглашению с Министерством юстиции США во избежание судебного преследования за две катастрофы 737 MAX, в которых погибли 346 человек.

Кроме того, в 2013 году с этими самолетами также были аварийные случаи: топливо утекало, трескалось стекло в кабине пилотов, отказывали тормоза и горела проводка. Но наиболее тревожными оказались неполадки с аккумуляторными батареями.

Как следствие, из соображений безопасности в ряде стран мира были приостановлены полоты Boeing 787 Dreamliner.

Проблемы авиакомпании Boeing

В апреле 2025 года Китай запретил закупать самолеты Boeing.

За последние годы Boeing уже понес убытки на $36 млрд, но возможна потеря Китая — это 20% мирового рынка, сообщают аналитики Defence Express.

В частности, Boeing переживает серьезный кризис из-за эскалации торговой войны между США и Китаем.

Ситуация стала критичной после того, как Китай запретил своим авиакомпаниям покупать самолеты Boeing, включая уже заказанные, пишет Bloomberg. Еще более опасная перспектива — возможна остановка поставок китайских комплектующих, используемых во всех самолетах Boeing.

У компании более 35 ключевых поставщиков в Китае, а ежегодный оборот от сотрудничества с ними превышает $1,5 миллиарда.

«Boeing является самым крупным заказчиком китайской авиационной промышленности. Более 10 тысяч самолетов Boeing летают с деталями, произведенными в Китае. Деятельность Boeing в Китае вносит более 1,5 млрд. долларов США в год в прямую поддержку экономики Китая, включая поставщиков, совместные предприятия, операции, обучение и инвестиции в исследования и разработки», — отмечают аналитики.

Также эксперты прогнозируют, что текущий конфликт может стать для Boeing роковым — компания и так демонстрирует самые плохие финансовые результаты со времен пандемии, а потеря китайского рынка и поставок ставит под угрозу все производство.

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