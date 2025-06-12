Boeing 787 разбился в Индии: где они еще летают и почему их боятся пассажиры

Boeing 787 / © ТСН.ua

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Boeing — это один из самых влиятельных авиагигантов, чьи самолеты десятилетиями царили в небе.

Однако в последнее время компания, когда-то символизировавшая безопасность и прогресс, оказалась в центре скандалов из-за технических сбоев, катастроф и вопросов качества.

Что известно об этих самолетах и в какие инциденты они попадали — узнайте в материале ТСН.ua.

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Boeing 787 Dreamliner — что известно об этих самолетах.

Boeing 787 Dreamliner — это семейство широкофюзеляжных двухмоторных пассажирских реактивных самолетов дальней авиации, разработанных американской компанией Boeing как замена модели 767.

Первый самолет этой серии поднялся в воздух 15 декабря 2009, а первый коммерческий рейс состоялся 26 октября 2011 года.

В зависимости от модификации самолет может включать в себя от 210 до 440 пассажиров. Дальность полета Boeing 787 может составлять до 14,2 тысяч километров.

Модельный ряд Boeing 787 включает в себя следующие самолеты:

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Boeing 787-8

Boeing 787-9

Boeing 787-10

Boeing 787-10 / © Associated Press

Самолет такого типа потребляет примерно на 20% меньше топлива по сравнению с предыдущими моделями подобного класса, что делает его экономичным.

По данным Центра транспортных стратегий, мировой парк самолетов В-787 насчитывает около 1175 бортов.

Самолеты Boeing 787 Dreamliner за 14 лет после начала использования перевезли более миллиарда пассажиров, достигнув таким образом знакового показателя.

Где летают и как используют самолеты

Самолеты Boeing 787 выполняют рейсы более чем в 520 аэропортов в более чем 85 странах мира.

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В частности, эти самолеты используются на средне- и дальнемагистральных маршрутах по всему миру:

для рейсов между Европой и США, Азией и Австралией, а также между другими крупными континентами.

для рейсов в Стамбул, Анталию, Лондон, Дубай и Нью-Йорк.

для рейсов из Австралии в США или из Перта (Австралия) в Лондон

отдельные авиакомпании используют Boeing 787 для доставки грузов.

Некоторые авиакомпании используют эти самолеты для внутренних рейсов, где расстояние позволяет эффективно использовать этот самолет, например для рейсов по территории США или в Китае.

Используют ли Boeing 787 лоукостеры Европы

Самолеты Boeing входит в Low cost авиакомпаний (бюджетные авиакомпании — лоукостеры — Ред.). Но именно модель 787 — нет.

Авиапарк состоит из различных типов самолетов, преимущественно новых, которые экономичны в эксплуатации. Чаще всего это самолеты из одного класса, позволяющие снизить затраты на обслуживание.

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Лоукостеры часто имеют много самолетов, чтобы летать больше по маршрутам и перевозить больше пассажиров.

Авиапарк лоукостеров состоит преимущественно из современных узкофюзеляжных самолетов Boeing 737 и Airbus A320-серии, оптимизированных для коротких и среднемагистральных рейсов, с акцентом на низкие операционные расходы и доступные цены для пассажиров .

Среди популярных лоукост-авиакомпаний есть:

Wizz Air — венгерский лоукостер, флот которого состоит преимущественно из самолетов Airbus A320 и A321;

Ryanair — один из крупнейших европейских лоукостеров, основная модель парка которого — Boeing 737-700 и Boeing 737-800;

SkyUp — украинский лоукостер, флот состоит из самолетов семейства Boeing 737NG.

EasyJet — использует самолеты Airbus A320;

KLM (Королевские Нидерландские Авиалинии) — эксплуатирует различные модели Boeing, которые используются на разных международных маршрутах;

Transavia — голландский лоукостер, эксплуатирующий Boeing 737;

Smartwings — чешский лоукостер использует Boeing 737.

Возраст самолетов у лоукостеров обычно невелик — около 5-7 лет.

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Boeing 737 MAX / © Associated Press

Авиатроща в Индии

В четверг, 12 июня, самолет Boeing 787 компании Air Indi рейсом AI171 следовал из Ахмедабада в аэропорт Гатвика в Лондоне. Однако через три минуты после вылета он упал на общежитие медицинского учреждения.

На борту находились 242 человека, кроме пассажиров могли погибнуть и студенты медколледжа.

Авиакатастрофа в Индии, 12 июня 2025 года / © Associated Press

Авиакатастрофа в Индии, 12 июня 2025 года / © Associated Press

Авиакатастрофа в Индии, 12 июня 2025 года / © Associated Press

Как сообщили в авиакомпании Boeing, это первый серьезный инцидент с участием этого самолета с момента ввода его в эксплуатацию в 2011-м году.

Следователи будут изучать видео и два черных ящика из кабины пилотов, чтобы выяснить причину авиатрощи.

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По данным портала Airlineratings, Boeing 787-8 Dreamliner был передан Air India в январе 2014 года, то есть ему уже более 11 лет.

«Этот инцидент значительный, поскольку он знаменует собой первую в истории потерю корпуса Boeing 787 с момента ввода этого типа в эксплуатацию», — отметили в статье.

Издание The Guardian сообщило, что в прошлом году на слушаниях в Вашингтоне осведомитель призвал остановить полеты всех Boeing 787 Dreamliner, но компания отклонила его обвинения, подтвердив надежность самолетов.

Проблемы и катастрофы с Boeing

Самолеты данного типа не в первый раз попадают в инциденты.

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Следовательно, в марте 2024 года Boeing 787-9 (авиакомпания LATAM Airlines), выполнявший рейс из Сиднея в Окленд, резко начал падать с высоты. Самолету удалось благополучно приземлиться. Тогда 50 пассажиров получили ранения, а 12 людей были госпитализированы.

В августе того же 2024 года самолет этого же типа (авиакомпания Qantas) получил повреждения шасси из-за взрывов шин при посадке в Перте, самолет был снят с полетов на время ремонта.

В ноябре самолет типа Boeing 787-9 во время полета столкнулся с сильной турбулентностью, а в январе 2025 года Boeing 787 вынужден был отменить взлет из-за взрыва двух колес шасси на аэродроме в Мельбурне.

Как пишет The Guardian в 2018 и 2019 годах из-за технических неполадок Boeing 737 Max потерпел катастрофы в Индонезии и Эфиопии. После этих инцидентов модель временно сняли с эксплуатации, а год спустя снова допустили к полетам.

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По информации издания, в мае 2025 года Boeing согласился выплатить более 1,1 млрд долларов по соглашению с Министерством юстиции США во избежание судебного преследования за две катастрофы 737 MAX, в которых погибли 346 человек.

Кроме того, в 2013 году с этими самолетами также были аварийные случаи: топливо утекало, трескалось стекло в кабине пилотов, отказывали тормоза и горела проводка. Но наиболее тревожными оказались неполадки с аккумуляторными батареями.

Как следствие, из соображений безопасности в ряде стран мира были приостановлены полоты Boeing 787 Dreamliner.

Проблемы авиакомпании Boeing

В апреле 2025 года Китай запретил закупать самолеты Boeing.

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За последние годы Boeing уже понес убытки на $36 млрд, но возможна потеря Китая — это 20% мирового рынка, сообщают аналитики Defence Express.

В частности, Boeing переживает серьезный кризис из-за эскалации торговой войны между США и Китаем.

Ситуация стала критичной после того, как Китай запретил своим авиакомпаниям покупать самолеты Boeing, включая уже заказанные, пишет Bloomberg. Еще более опасная перспектива — возможна остановка поставок китайских комплектующих, используемых во всех самолетах Boeing.

У компании более 35 ключевых поставщиков в Китае, а ежегодный оборот от сотрудничества с ними превышает $1,5 миллиарда.

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«Boeing является самым крупным заказчиком китайской авиационной промышленности. Более 10 тысяч самолетов Boeing летают с деталями, произведенными в Китае. Деятельность Boeing в Китае вносит более 1,5 млрд. долларов США в год в прямую поддержку экономики Китая, включая поставщиков, совместные предприятия, операции, обучение и инвестиции в исследования и разработки», — отмечают аналитики.

Также эксперты прогнозируют, что текущий конфликт может стать для Boeing роковым — компания и так демонстрирует самые плохие финансовые результаты со времен пандемии, а потеря китайского рынка и поставок ставит под угрозу все производство.

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