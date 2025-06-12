Boeing знову забрав сотні життів: які літаки використовують лоукостери Європи

Boeing 787-10 / © Associated Press

Реклама

В Індії 12 червня сталася авіатроща, яка сколихнула увесь світ: Boeing 787 компанії Air Indi, котрий вилетів з аеропорту, за кілька хвилин польоту упав та розбився.

На борту літака було 242 людини, окрім пасажирів могли загинути й студенти медколеджу, на який упало повітряне судно.

Як зазначили у компанії, це перший серйозний інцидент за участю цього літака, з моменту введення його в експлуатацію у 2011-му році. До цього літаки цього типу мали технічні проблеми під час польотів.

Реклама

Відомо, що Boeing широко використовується авіакомпаніями по всьому світу, зокрема й лоукостерами.

ТСН.ua поцікавився, якими літаками користуються лоукостери в Європі.

Лоукостери (Low cost авіакомпанії) — це бюджетні авіакомпанії, які пропонують пасажирам дешеві квитки коштом скорочення додаткових витрат.

Такі послуги як: харчування, вибір місця, багаж — надаються за окрему плату. У літаках таких авіакомпаній немає поділу на класи, а сидіння менш зручні.

Реклама

Лоукостери пропонують пасажирам подорожувати, але за менші гроші й без додаткових зручностей.

Європейські Low cost авіакомпанії використовують переважно сучасні вузькофюзеляжні літаки, оптимізовані для коротких і середньомагістральних рейсів.

Їхній авіапарк складається з, переважно нових, літаків різних типів віком до 5-7 років. Часто лоукостери використовують значку кількість літаків, аби охопити більше рейсів та перевезти більше пасажирів.

Концепція лоукосту виникла у США (Southwest Airlines) і поширилася в Європі з початку 1990-х років, де першими бюджетними авіакомпаніями стали Ryanair і EasyJet, які й до нині є лідерами серед авіаперевізників.

Реклама

Авіапарк європейських лоукостерів складається, в більшості, із літаків типу Boeing 737 та Airbus, що оптимізовані для коротких і середньомагістральних рейсів.

Літак A319 авіакомпанії EasyJet / © Getty Images

Boeing 737 авіакомпанії Ryanair / © Getty Images

Основні типи літаків у європейських лоукостерів:

Boeing 737

Airbus серії A320

Airbus A319

Airbus A220

Також, серед основних європейських бюджетних авіакомпаній є такі:

Ryanair — використовує виключно літаки Boeing 737, зокрема 737-800 та 737 MAX. Це найбільший флот Boeing 737 серед лоукостерів у Європі.

EasyJet — має флот переважно з Airbus A319, A320 і A321.

Vueling — іспанський Low cost, який експлуатує Airbus A320 сімейства.

Wizz Air — використовує Airbus типу A320 і A321

KLM (Королівські Нідерландські Авіалінії) — експлуатує різні моделі Boeing, які використовуються на різних міжнародних маршрутах;

Norwegian Air — норвезький авіаперевізник, який використовує Boeing 737 і Boeing 787, але для європейських рейсів використовуються 737

Volotea — літає на Airbus A319 і A320.

Smartwings (Чехія) — використовує Boeing 737.

Air Baltic — має у флоті Airbus A220.

Transavia — голландський лоукостер, що використовує Boeing 737.

SkyUp — український лоукостер, флот складається з літаків сімейства Boeing 737NG.

Boeing 737 MAX / © Associated Press Літак A321 авіакомпанії Wizz Air / © Getty Images Літак Boeing 737 авіакомпанії Norwegian Air / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ТСН.ua писав про те, під час приземлення в аеропорту німецького міста Падерборна пасажирський літак Airbus A320 вдарився хвостом об злітно-посадкову смугу.

Реклама

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.