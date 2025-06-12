ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
359
Час на прочитання
2 хв

Boeing знову забрав сотні життів: які літаки використовують лоукостери Європи

Від Boeing 737 до Airbus A320 — європейські лоукостери комплектують свої флоти перевіреними моделями літаків.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Boeing 787-10

Boeing 787-10 / © Associated Press

В Індії 12 червня сталася авіатроща, яка сколихнула увесь світ: Boeing 787 компанії Air Indi, котрий вилетів з аеропорту, за кілька хвилин польоту упав та розбився.

На борту літака було 242 людини, окрім пасажирів могли загинути й студенти медколеджу, на який упало повітряне судно.

Як зазначили у компанії, це перший серйозний інцидент за участю цього літака, з моменту введення його в експлуатацію у 2011-му році. До цього літаки цього типу мали технічні проблеми під час польотів.

Відомо, що Boeing широко використовується авіакомпаніями по всьому світу, зокрема й лоукостерами.

ТСН.ua поцікавився, якими літаками користуються лоукостери в Європі.

Лоукостери (Low cost авіакомпанії) — це бюджетні авіакомпанії, які пропонують пасажирам дешеві квитки коштом скорочення додаткових витрат.

Такі послуги як: харчування, вибір місця, багаж — надаються за окрему плату. У літаках таких авіакомпаній немає поділу на класи, а сидіння менш зручні.

Лоукостери пропонують пасажирам подорожувати, але за менші гроші й без додаткових зручностей.

Європейські Low cost авіакомпанії використовують переважно сучасні вузькофюзеляжні літаки, оптимізовані для коротких і середньомагістральних рейсів.

Їхній авіапарк складається з, переважно нових, літаків різних типів віком до 5-7 років. Часто лоукостери використовують значку кількість літаків, аби охопити більше рейсів та перевезти більше пасажирів.

Концепція лоукосту виникла у США (Southwest Airlines) і поширилася в Європі з початку 1990-х років, де першими бюджетними авіакомпаніями стали Ryanair і EasyJet, які й до нині є лідерами серед авіаперевізників.

Авіапарк європейських лоукостерів складається, в більшості, із літаків типу Boeing 737 та Airbus, що оптимізовані для коротких і середньомагістральних рейсів.

Літак A319 авіакомпанії EasyJet / © Getty Images

Літак A319 авіакомпанії EasyJet / © Getty Images

Boeing 737 авіакомпанії Ryanair / © Getty Images

Boeing 737 авіакомпанії Ryanair / © Getty Images

Основні типи літаків у європейських лоукостерів:

  • Boeing 737

  • Airbus серії A320

  • Airbus A319

  • Airbus A220

Також, серед основних європейських бюджетних авіакомпаній є такі:

  • Ryanair — використовує виключно літаки Boeing 737, зокрема 737-800 та 737 MAX. Це найбільший флот Boeing 737 серед лоукостерів у Європі.

  • EasyJet — має флот переважно з Airbus A319, A320 і A321.

  • Vueling — іспанський Low cost, який експлуатує Airbus A320 сімейства.

  • Wizz Air — використовує Airbus типу A320 і A321

  • KLM (Королівські Нідерландські Авіалінії) — експлуатує різні моделі Boeing, які використовуються на різних міжнародних маршрутах;

  • Norwegian Air — норвезький авіаперевізник, який використовує Boeing 737 і Boeing 787, але для європейських рейсів використовуються 737

  • Volotea — літає на Airbus A319 і A320.

  • Smartwings (Чехія) — використовує Boeing 737.

  • Air Baltic — має у флоті Airbus A220.

  • Transavia — голландський лоукостер, що використовує Boeing 737.

  • SkyUp — український лоукостер, флот складається з літаків сімейства Boeing 737NG.

Boeing 737 MAX / © Associated Press

Boeing 737 MAX / © Associated Press

Літак A321 авіакомпанії Wizz Air / © Getty Images

Літак A321 авіакомпанії Wizz Air / © Getty Images

Літак Boeing 737 авіакомпанії Norwegian Air / © Getty Images

Літак Boeing 737 авіакомпанії Norwegian Air / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ТСН.ua писав про те, під час приземлення в аеропорту німецького міста Падерборна пасажирський літак Airbus A320 вдарився хвостом об злітно-посадкову смугу.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie