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Boeing знову забрав сотні життів: які літаки використовують лоукостери Європи
Від Boeing 737 до Airbus A320 — європейські лоукостери комплектують свої флоти перевіреними моделями літаків.
В Індії 12 червня сталася авіатроща, яка сколихнула увесь світ: Boeing 787 компанії Air Indi, котрий вилетів з аеропорту, за кілька хвилин польоту упав та розбився.
На борту літака було 242 людини, окрім пасажирів могли загинути й студенти медколеджу, на який упало повітряне судно.
Як зазначили у компанії, це перший серйозний інцидент за участю цього літака, з моменту введення його в експлуатацію у 2011-му році. До цього літаки цього типу мали технічні проблеми під час польотів.
Відомо, що Boeing широко використовується авіакомпаніями по всьому світу, зокрема й лоукостерами.
ТСН.ua поцікавився, якими літаками користуються лоукостери в Європі.
Лоукостери (Low cost авіакомпанії) — це бюджетні авіакомпанії, які пропонують пасажирам дешеві квитки коштом скорочення додаткових витрат.
Такі послуги як: харчування, вибір місця, багаж — надаються за окрему плату. У літаках таких авіакомпаній немає поділу на класи, а сидіння менш зручні.
Лоукостери пропонують пасажирам подорожувати, але за менші гроші й без додаткових зручностей.
Європейські Low cost авіакомпанії використовують переважно сучасні вузькофюзеляжні літаки, оптимізовані для коротких і середньомагістральних рейсів.
Їхній авіапарк складається з, переважно нових, літаків різних типів віком до 5-7 років. Часто лоукостери використовують значку кількість літаків, аби охопити більше рейсів та перевезти більше пасажирів.
Концепція лоукосту виникла у США (Southwest Airlines) і поширилася в Європі з початку 1990-х років, де першими бюджетними авіакомпаніями стали Ryanair і EasyJet, які й до нині є лідерами серед авіаперевізників.
Авіапарк європейських лоукостерів складається, в більшості, із літаків типу Boeing 737 та Airbus, що оптимізовані для коротких і середньомагістральних рейсів.
Основні типи літаків у європейських лоукостерів:
Boeing 737
Airbus серії A320
Airbus A319
Airbus A220
Також, серед основних європейських бюджетних авіакомпаній є такі:
Ryanair — використовує виключно літаки Boeing 737, зокрема 737-800 та 737 MAX. Це найбільший флот Boeing 737 серед лоукостерів у Європі.
EasyJet — має флот переважно з Airbus A319, A320 і A321.
Vueling — іспанський Low cost, який експлуатує Airbus A320 сімейства.
Wizz Air — використовує Airbus типу A320 і A321
KLM (Королівські Нідерландські Авіалінії) — експлуатує різні моделі Boeing, які використовуються на різних міжнародних маршрутах;
Norwegian Air — норвезький авіаперевізник, який використовує Boeing 737 і Boeing 787, але для європейських рейсів використовуються 737
Volotea — літає на Airbus A319 і A320.
Smartwings (Чехія) — використовує Boeing 737.
Air Baltic — має у флоті Airbus A220.
Transavia — голландський лоукостер, що використовує Boeing 737.
SkyUp — український лоукостер, флот складається з літаків сімейства Boeing 737NG.
Нагадаємо, раніше ТСН.ua писав про те, під час приземлення в аеропорту німецького міста Падерборна пасажирський літак Airbus A320 вдарився хвостом об злітно-посадкову смугу.