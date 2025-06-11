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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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130
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1 хв

Україна – Данія: онлайн-трансляція матчу молодіжного Євро-2025 (U-21)

Текстовий репортаж стартового поєдинку "синьо-жовтих" на молодіжній континентальній першості.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Молодіжна збірна України з футболу (U-21)

Молодіжна збірна України з футболу (U-21) / © УАФ

У четвер, 12 червня, молодіжна збірна України (U-21) з футболу зіграє проти команди Данії в матчі першого туру групового етапу фінальної частини Євро-2025.

Поєдинок відбудеться на "Татран Арені" у словацькому Пряшеві. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

В іншому матчі 1-го туру квартету D зустрінуться команди Фінляндії та Нідерландів (12 червня, 22:00).

Фінальний турнір Євро-2025 (U-21) з футболу триватиме від 11 до 28 червня в Словаччині.

По дві найкращі збірні з кожної групи вийдуть до чвертьфіналу, далі відбудуться півфінали та фінал у Братиславі.

На нашому сайті можна переглянути повний розклад і результати всіх поєдинків Євро-2025 (U-21) з футболу.

Також до вашої уваги всі групи та турнірні таблиці Євро-2025 (U-21) з футболу, що оновлюватимуться після зіграних матчів.

Зазначимо, що молодіжна збірна України (U-21) є чинним півфіналістом континентальної першості. На Євро-2023 українці під керівництвом Руслана Ротаня зупинилися за крок до фіналу, програвши у півфіналі Іспанії.

Завдяки цьому досягненню наша країна вперше в історії була представлена у футбольному турнірі на Олімпійських іграх, які відбулися 2024 року у Франції.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу між молодіжними збірними України та Данії.

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