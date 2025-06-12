Чому звільнили Драпатого: нардеп розповів про вибір бойового генерала

Командувач Обʼєднаних сил ЗСУ та ОСУВ «Хортиця» генерал-майор Михайло Драпатий

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Секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат Роман Костенко пояснив причини звільнення генерал-майора Михайла Драпатого з посади командувача Сухопутних військ Збройних Сил України. За словами нардепа, ключовим фактором стала недоцільність суміщення адміністративних обов’язків командувача СВ ЗСУ з керівництвом оперативно-стратегічним угрупованням військ «Хортиця», відповідальним, зокрема, за оборону Покровська.

Таку думку Костенко висловив в інтерв’ю Radio NV.

Він нагадав, що генерал Драпатий обіймав посаду командувача Сухопутних військ лише близько пів року, а з середини січня поточного року він також очолив ОСУВ «Хортиця». На думку секретаря комітету ВР, таке поєднання посад, що мають різне спрямування, є неефективним та не відповідає стандартам НАТО.

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Розділення функцій: генерування військ та бойове командування

Костенко підкреслив, що основне завдання командування Сухопутних військ полягає у формуванні, підготовці та передачі військових підрозділів до стратегічних угруповань на кшталт «Хортиці». Ці угруповання, вже під керівництвом своїх командирів, безпосередньо виконують бойові завдання на передовій.

«І хто б що не говорив, яка б не була людина, але змішувати посади різних направлень… Задача командування [Сухопутних військ — ред.] — це генерувати війська, готувати їх і віддавати в такі стратегічні угруповання [як „Хортиця“ — ред.]. Аби вони під керівництвом своїх командирів виконували якісь завдання. Тобто це два різні завдання. У тому й був сенс, щоб їх не змішувати. Це за стандартами НАТО», — заявив Роман Костенко, акцентуючи на важливості чіткого розподілу відповідальності у військовій ієрархії.

Особистий вибір генерала Драпатого: бойова посада замість бюрократії

За словами народного депутата, у ситуації, що склалася, перед Михайлом Драпатим постало питання вибору між керівництвом бюрократичними процесами в апараті Сухопутних військ та безпосередньою участю в бойовій роботі на чолі ОСУВ «Хортиця». Костенко висловив переконання, що бойовий генерал обрав для себе саме оперативний напрямок.

«Я думаю, йому це питання й задали — де ти хочеш бути. А він людина бойова. Я думаю, він сам обрав цей напрямок. І тому його призначили командувачем Обʼєднаних сил», — додав Костенко, натякаючи на те, що саме особисте бажання генерала Драпатого відіграло ключову роль у його подальшому призначенні на посаду командувача Об’єднаних сил ЗСУ.

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Таким чином, звільнення Михайла Драпатого з посади командувача Сухопутних військ, за версією Романа Костенка, було зумовлено необхідністю оптимізації системи військового управління та наданням генералу можливості зосередитися на безпосередньому командуванні бойовими підрозділами на критично важливій ділянці фронту.

Нагадаємо, Зеленський змінив військових командувачів. Умєров зауважив, що ці важливі кадрові рішення допоможуть зміцнити наші сили на фронті.