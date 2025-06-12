Почему уволили Драпатого: нардеп рассказал о выборе боевого генерала

Командующий Объединенными силами ВСУ и ОСУВ «Хортица» генерал-майор Михаил Драпатый

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Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат Роман Костенко объяснил причины увольнения генерал-майора Михаила Драпатого с должности командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины. По словам нардепа, ключевым фактором стала нецелесообразность совмещения административных обязанностей командующего ВС ВСУ с руководством оперативно-стратегической группировкой войск «Хортица», ответственной, в частности, за оборону Покровска.

Такое мнение он высказал в интервью Radio NV.

Он напомнил, что генерал Драпатий занимал должность командующего Сухопутными войсками лишь около полугода, а с середины января текущего года он также возглавил ОСУВ «Хортица».

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Разделение функций: генерирование войск и боевое командование

Костенко подчеркнул, что основная задача командования Сухопутных войск состоит в формировании, подготовке и передаче военных подразделений в стратегические группировки типа «Хортицы». Эти группировки уже под руководством своих командиров непосредственно выполняют боевые задания на передовой.

«И кто бы что ни говорил, какой бы ни был человек, но смешивать должности разных направлений… Задача командования — это генерировать войска, готовить их и отдавать в такие стратегические группировки [как „Хортица“ — ред.]. Чтобы они под руководством своих командиров выполняли какие-либо задачи. То есть это две разные задачи. В том-то и был смысл, чтобы их не смешивать. Это по стандартам НАТО», — заявил Роман Костенко, акцентируя важность четкого распределения ответственности в военной иерархии.

Личный выбор генерала Драпатого: боевая должность вместо бюрократии

По словам народного депутата, в сложившейся ситуации перед Михаилом Драпатым встал вопрос выбора между руководством бюрократическими процессами в аппарате Сухопутных войск и непосредственным участием в боевой работе во главе ОСУВ «Хортица». Костенко убежден, что боевой генерал выбрал для себя именно оперативное направление.

«Я думаю, ему этот вопрос и задали – где ты хочешь быть. А он человек боевой. Я думаю, он сам избрал это направление. И потому его назначили командующим Объединенных сил», — добавил Костенко, намекая на то, что самое личное желание генерала Драпатого сыграло ключевую роль в его дальнейшем назначении на должность командующего Объединенными силами ВСУ.

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Таким образом, увольнение Михаила Драпатого с должности командующего Сухопутными войсками, по версии Романа Костенко, было обусловлено необходимостью оптимизации системы военного управления и предоставлением генералу возможности сосредоточиться на непосредственном командовании боевыми подразделениями на критически важном участке фронта.

Напомним, Зеленский сменил военных командующих . Умеров отметил, что эти важные кадровые решения помогут укрепить наши силы на фронте.