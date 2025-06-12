"Краще б ти там сидів": мати російського полоненого засмучена обміном (відео)

Звільнений з полону окупант

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Коли всі українці щиро радіють поверненню наших полонених з російського полону, у росіян навіть матері незадоволені, що їхній синів повертають з України.

Так, окупанти «злили» до Мережі кадри вчорашнього обміну 10 червня. До полонених росіян, яких раніше тихо і без зайвої уваги привозили до РФ, навіть пустили російських пропагандистів. Ті своєю чергою «змавпували», як зустрічають своїх захисників українців, і дали росіянам зателефонувати до рідних. Проте щось пішло не запланом.

Мати одного з окупантів, не знаючи, що розмову знімають на камеру, по телефону відверто зізналася, що не хотіла, аби її сина-вбивцю обміняли. Вона відверто заявляє, що російських полонених не відпускають додому. Після обміну їх чекає так звана «реабілітація», а потім — знову відправлення на фронт.

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«Я не хотіла, щоб тебе обмінювали. Ти додому не доїдеш, бо тебе відправлять до кордону з Білоруссю, щоб начебто надати психологічну допомогу і відправлять назад туди (на фронт — Ред.). Сидів би ти там спокійно», — сказала мати.

Коли окупант сказав, що розмову записують, мати кинула трубку.

«Зламалася» навіть пропагандистка

Журналіст Денис Казанський знайшов інший уривок відео з цим самим окупантом. На ньому уже звільнений росіянин хвалиться пропагандистці, що пішов на фронт з в’язниці.

«Всі особливо тяжкі (статті кримінального кодексу — Ред.) Особливо важкі тілесні ушкодження зі смертельним наслідком. Лідерство в ОПГ (рос. — организованная преступная группа)», — розповів окупант.

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«У 22 роки», — не повірила пропагандистка. У відповідь він розсміявся, і тут уже «зламалася» пропагандистка», яка не витримала і спитала, чого він сміється, адже тут нема чим гордитися. У відповідь росіянин запропонував знайти про себе новини в інтернеті у рубриці «кримінал». Далі він розповів, що з 11 співслуживців на фронті лише він один вижив.

«Герої „Новоросії“ повертаються додому. Нова еліта», — з сарказмом відзначив Казанський.

Дата публікації 19:45, 12.06.25 Кількість переглядів 17 Краще б ти там сидів: мати російського полоненого засмучена його обміном

Нагадаємо, що сьогодні, 12 червня, відбувся черговий етап великого обміну полоненими. Це вже другий етап повернення важкопоранених і важкохворих воїнів.

Вчора, 10 червня, Україна повернула з полону першу групу тяжкопоранених і тяжкохворих воїнів.

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9 червня відбулася перша частина великого обміну полоненими, внаслідок якого додому повернулися молоді воїни віком до 25 років.