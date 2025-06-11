ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
119
Время на прочтение
1 мин

Украина – Дания: онлайн-трансляция матча молодежного Евро-2025 (U-21)

Текстовый репортаж стартового поединка "сине-желтых" на молодежном континентальном первенстве.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Молодежная сборная Украины по футболу (U-21)

Молодежная сборная Украины по футболу (U-21) / © УАФ

В четверг, 12 июня, молодежная сборная Украины (U-21) по футболу сыграет против команды Дании в матче первого тура группового этапа финальной части Евро-2025.

Поединок состоится на "Татран Арене" в словацком Пряшеве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

В другом матче 1-го тура квартета D встретятся команды Финляндии и Нидерландов (12 июня, 22:00).

Финальный турнир Евро-2025 (U-21) по футболу продлится с 11 по 28 июня в Словакии.

По две лучшие сборные из каждой группы выйдут в четвертьфинал, далее состотся полуфиналы и финал в Братиславе.

На нашем сайте можно просмотреть полное расписание и результаты всех поединков Евро-2025 (U-21) по футболу.

Также к вашему вниманию все группы и турнирные таблицы Евро-2025 (U-21) по футболу, которые будут обновляться после сыгранных матчей.

Отметим, что молодежная сборная Украины (U-21) является действующим полуфиналистом континентального первенства. На Евро-2023 украинцы под руководством Руслана Ротаня остановились в шаге от финала, проиграв в полуфинале Испании.

Благодаря этому достижению наша страна впервые в истории была представлена в футбольном турнире на Олимпийских играх, которые состоялись в 2024 году во Франции.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча между молодежными сборными Украины и Дании.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie