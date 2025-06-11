- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 119
- Время на прочтение
- 1 мин
Украина – Дания: онлайн-трансляция матча молодежного Евро-2025 (U-21)
Текстовый репортаж стартового поединка "сине-желтых" на молодежном континентальном первенстве.
В четверг, 12 июня, молодежная сборная Украины (U-21) по футболу сыграет против команды Дании в матче первого тура группового этапа финальной части Евро-2025.
Поединок состоится на "Татран Арене" в словацком Пряшеве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.
В другом матче 1-го тура квартета D встретятся команды Финляндии и Нидерландов (12 июня, 22:00).
Финальный турнир Евро-2025 (U-21) по футболу продлится с 11 по 28 июня в Словакии.
По две лучшие сборные из каждой группы выйдут в четвертьфинал, далее состотся полуфиналы и финал в Братиславе.
На нашем сайте можно просмотреть полное расписание и результаты всех поединков Евро-2025 (U-21) по футболу.
Также к вашему вниманию все группы и турнирные таблицы Евро-2025 (U-21) по футболу, которые будут обновляться после сыгранных матчей.
Отметим, что молодежная сборная Украины (U-21) является действующим полуфиналистом континентального первенства. На Евро-2023 украинцы под руководством Руслана Ротаня остановились в шаге от финала, проиграв в полуфинале Испании.
Благодаря этому достижению наша страна впервые в истории была представлена в футбольном турнире на Олимпийских играх, которые состоялись в 2024 году во Франции.
Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча между молодежными сборными Украины и Дании.