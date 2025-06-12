Парад на день рождения Трампа могут отменить по странной причине

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Планы президента США Дональда Трампа провести помпезный военный парад в Вашингтоне на свое 79-летие в субботу, 14 июня, могут не осуществиться. Причиной называют объявленное на этот день штормовое предупреждение.

Об этом сообщает The Times со ссылкой на Стива Уоррена, главного спикера армии США.

«Ливень нас не остановит, танки не растают, но если будет молния, то толпа будет в опасности», — сказал он в комментарии изданию.

Реклама

По словам Уоррена, непогода может стать причиной отмены или переноса действа, которое официально приурочено к 250-летию американской армии, а неофициально — как подарок ко дню рождения Трампа.

Синоптики прогнозируют, что грозовой фронт, который принесет ливень в Вашингтон, будет двигаться к городу с севера. Наибольшая вероятность штормов прогнозируется именно вечером, когда запланировано начало парада.

Военные запланировали празднование юбилейной годовщины в Вашингтоне, кульминацией которого станет парад в 18:30 по местному времени (воскресенье, 1:30 по киевскому времени). В параде должны принять участие 6600 солдат, десятки танков и даже астронавт, который включится в прямом эфире из космоса.

Трамп хотел такого парада с тех пор, как он вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном наблюдал за процессией по Елисейским полям в День взятия Бастилии в 2017 году.

Реклама

Он пообещал, что предстоящий парад станет «незабываемым праздником, подобного которому никогда раньше не видели».

По оценкам, стоимость парада составит от 25 до 45 миллионов долларов. Однако Трамп назвал это «крошечной суммой по сравнению с ценностью его проведения». Перенос, вероятно, значительно увеличит стоимость действа, отмечают в издании.

Известно, что в субботу, 14 июня, в Соединенных Штатах запланировано около 1800 протестов по всей стране группой активистов под названием «Без королей». Критики президента выражают свое несогласие с его жесткими мерами в отношении нелегальной миграции и тем, как он справился с протестами в Лос-Анджелесе.

Трамп по этому поводу сказал, что любые протестующие «столкнутся с очень большой силой».

Реклама

Напомним, во время вступления в должность 20 января Дональд Трамп из-за мороза и ветра распорядился перенести присягу и инаугурационную речь в Ротонду Капитолия.