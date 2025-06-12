Парад на день народження Трампа можуть скасувати через дивну причину

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Плани президента США Дональда Трампа провести помпезний військовий парад у Вашингтоні на своє 79-річчя в суботу, 14 червня, можуть не здійснитися. Причиною називають оголошене на цей день штормове попередження.

Про це повідомляє The Times з посиланням на Стіва Воррена, головного речника армії США.

«Злива нас не зупинить, танки не розтануть, але якщо буде блискавка, то натовп буде в небезпеці», — сказав він у коментарі виданню.

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За словами Воррена, негода може стати причиною скасування або перенесення дійства, яке офіційно приурочене до 250-річчя американської армії, а неофіційно — як подарунок до дня народження Трампа.

Синоптики прогнозують, що грозовий фронт, який принесе зливу у Вашингтон, рухатиметься до міста з півночі. Найбільша ймовірність штормів прогнозується саме ввечері, коли заплановано початок параду.

Військові запланували святкування ювілейної річниці у Вашингтоні, кульмінацією якого стане парад о 18:30 за місцевим часом (неділя, 1:30 за київським часом). У параді повинні взяти участь 6600 солдатів, десятки танків та навіть астронавт, який увімкнеться в прямому ефірі з космосу.

Трамп хотів такого параду з того часу, як він разом із президентом Франції Еммануелем Макроном спостерігав за процесією Єлисейськими полями в День взяття Бастилії у 2017 році.

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Він пообіцяв, що майбутній парад стане «незабутнім святом, подібного до якого ніколи раніше не бачили».

За оцінками, вартість параду становитиме від 25 до 45 мільйонів доларів. Однак Трамп назвав це «крихітною сумою порівняно з цінністю його проведення». Перенесення, ймовірно, значно збільшить вартість дійства, зазначають у виданні.

Відомо, що в суботу, 14 червня, у Сполучених Штатах заплановано близько 1800 протестів по всій країні групою активістів під назвою «Без королів». Критики президента висловлюють свою незгоду з його жорсткими заходами щодо нелегальної міграції та тим, як він впорався з протестами в Лос-Анджелесі.

Трамп з цього приводу сказав, що будь-які протестувальники «зіткнуться з дуже великою силою».

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Нагадаємо, під час вступу на посаду 20 січня Дональд Трамп через мороз і вітер розпорядився перенести присягу та інавгураційну промову до Ротонди Капітолію.